Le 10 tempeste perfette del cinema

(Di sabato 30 giugno 2018) Molto sottosfruttati nei film, anche perché complessi da ricostruire, la tempesta, l’uragano e il ciclone sono fenomeni atmosferici perfetti per ildi genere, sfruttati spesso anche da quello d’autore per la loro potenza evocativa e il loro portato metaforico. La grande tempesta pulisce tutto, è il background ideale per uno showdown, alza l’asticella del caos ed è un momento potenzialmente magico. Di tutte queste possibilità Hurricane – Allerta uragano sceglie quella dell’uragano come ambientazione per l’azione. Il vento che solleva tutto, la pioggia onnipresente, la difficoltà a fare qualsiasi cosa mentre si rischia di essere investiti o si cerca di portare a termine una rapina in santa pace. Il film di Rob Cohen, trabocca di idee per sfruttare le intemperie e la calamità di un uragano forza 5 in una storia di due fratelli coinvolti loro malgrado nel tentativo di sventare ...