Lazio | visite mediche per Berisha

La Lazio non si ferma - visite mediche anche per Berisha : Valon Berisha è un nuovo calciatore della Lazio, superata la concorrenza della Sampdoria, il centrocampista svolgerà oggi le visite mediche visite mediche in corso per Valon Berisha, terzo acquisto della Lazio, dopo Durmisi e Sprocati. Il centrocampista classe ’93 in arrivo da Salisburgo sta sostenendo i consueti test per l’idoneità sportiva presso la clinica Paideia. “Forza Lazio”, ha detto il mediano di origine ...

Lazio - visite mediche terminate per Sprocati : visite mediche terminate per Mattia Sprocati, secondo acquisto della Lazio dopo Durmisi. Il centrocampista classe ’93 in arrivo dalla Salernitana ha sostenuto in mattinata i test per l’idoneità sportiva presso la clinica Paideia e nel pomeriggio si legherà ufficialmente al club di Lotito, firmando il nuovo contratto. Nell’ultima stagione in Serie B ha collezionato 10 gol e 7 assist in 34 presenze. (AdnKronos)L'articolo ...

Calciomercato Lazio - ecco Sprocati : ha fatto le visite mediche : ROMA - La Lazio abbraccia Mattia Sprocati . L'attaccante venticinquenne, arrivato dalla Salernitana , si è recato nella mattinata di oggi in Paideia, dove ha svolto le visite mediche di rito. Dopo i ...

Lazio - dalle visite mediche alle amichevoli : la squadra si prepara alla nuova stagione : visite mediche, raduno, ritiri e amichevoli. Sarà un'estate intensa per la Lazio che vuole cominciare al meglio la stagione 2018/2019. L'11 luglio i giocatori si ritroveranno nel quartier generale di ...

Lazio : visite mediche per Durmisi : ANSA, - ROMA, 21 GIU - Ha sostenuto le visite mediche questa mattina in una clinica romana Riza Durmisi, terzino sinistro di 24 anni, acquisto della Lazio per la prossima stagione. Prelevato dal Betis ...

Lazio - Durmisi fa le visite mediche : "Felice di essere qui" : Ha fretta di cominciare la sua avventura con la Lazio. Riza Durmisi si è presentato alle visite mediche con i biancocelesti alle 7.40 benché l'appuntamento fosse fissato per le 8. Cappellino da ...

Lazio - visite mediche per Durmisi : ROMA - Primo volto nuovo in casa Lazio in vista della prossima stagione: sta infatti svolgendo le visite mediche di rito l'esterno danese Riza Durmisi, in arrivo dagli spagnoli del Betis Siviglia per ...

Calciomercato Lazio - visite mediche per Durmisi : arriva dal Betis : E' il giorno di Riza Durmisi, primo rinforzo per la Lazio in questa sessione di Calciomercato. L'esterno classe 1994 lascia il Betis di Siviglia dopo due stagioni per trasferirsi in biancoceleste, per ...

Lazio - ufficiale l’arrivo di Durmisi : visite mediche e firma : Riza Durmisi sarà il nuovo esterno difensivo della Lazio, il classe ’94 danese si aggiungerà alla batteria di terzini di Inzaghi visite mediche in corso per Riza Durmisi, primo acquisto della Lazio in arrivo dal Betis Siviglia per circa 6,5 milioni di euro. L’esterno classe ’94 danese, ma di origine albanese, superati i test per ottenere l’idoneità sportiva, in corso alla clinica Paideia di Roma, nel pomeriggio firmerà un ...