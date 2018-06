Lazio | Parolo blinda tutti | ' Se Immobile va via | lo vado a prendere io Milinkovic? A lui

Lazio : Inzaghi - Parolo e vecchi campioni. Di padre in figlio - la serata dell'orgoglio : E poi ci sono stati gli spettacoli d'intrattenimento, le canzoni. Un inno l'ha cantato Velia Donati, moglie dello scomparso Aldo, ricordato con il video a lui dedicato non solo per la sua fede ...

Lazio-Inter - Immobile e Parolo vogliono esserci : I due calciatori biancocelesti sono scesi in campo a parte e hanno lavorato anche con il pallone. Meno speranze per Luis Alberto

Immobile corre verso Lazio-Inter : vuole esserci - e come lui anche Parolo : Immobile Il giocatore sta meglio e come riporta 'La Gazzetta dello Sport' dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo tra giovedì e venerdì. In altre occasioni Inzaghi non lo avrebbe rischiato, ma il ...

Lazio - stagione finita per Luis Alberto. Parolo e Immobile in campo contro l'Inter : ROMA - Immobile e Parolo ok per l'Inter, Luis Alberto stagione finita. È questo che emerge dal comunicato medico , tra i più attesi della stagione per la Lazio, del dottore biancoceleste Fabio Rodia. ...

Lazio - infortunio Luis Alberto : è stiramento - salta l'Inter. Parolo e Immobile - ottimismo per l'Inter : Tante, troppe assenze importanti nello sprint finale della Lazio verso quel posto in Champions League, conteso dall'Inter a soli due punti di distanza. Restano due giornate, prima della fine del ...

Lazio - Parolo e Immobile vogliono l'Inter - Radu disponibile per Crotone : Le scelte tattiche sono rimandate a domani, ma la Lazio è già proietta al Crotone. Simone Inzaghi n0n vuole allentare la concentrazione e dopo il pareggio con l'Atalanta cercherà di tirare fuori il ...

Lazio - Luis Alberto ancora a riposo. Immobile - Parolo e Radu out per l'Atalanta : Tre giorni alla sfida con l'Atalanta con tre assenze importanti. Immobile, Radu e Parolo domenica non ci saranno a causa dei rispettivi infortuni. Simone Inzaghi dovrà fare di necessità virtù, ...

Lazio - Parolo verso il forfait. Recuperato Patric : Primo giorno di allenamenti della settimana per la Lazio di Simone Inzaghi, in vista della sfida col Torino

Lazio - Inzaghi in ansia per Parolo : Domani pomeriggio partirà l'operazione Torino dove la Lazio sarà seguita da almeno mille tifosi , biglietti in vendita a 20 euro per il settore ospiti, . Inzaghi ritrova la squadra dopo due giorni di ...

Lazio - problema all'inguine per Parolo : domani gli esami per scongiurare lesioni : Saranno due giorni di attesa e speranza per Marco Parolo. Il centrocampista della Lazio, uscito al 19' del match con la Sampdoria, ha accusato un fastidio muscolare all'inguine. Solo nelle prossime ...

Infortunio Parolo - ecco l’esito degli accertamenti : tegola Lazio : Infortunio Parolo – La Lazio ha conquistato tre punti importanti nella gara di campionato contro la Sampdoria per la corsa Champions ma ha dovuto fare i conti con l’Infortunio di Parolo. ecco le parole del Dottor Fabio Rodia ai microfoni di Lazio Style Channel, 233 di Sky: “Per quanto riguarda le condizioni fisiche di Marco Parolo, non siamo stati fortunati perché il nostro numero 16 è entrato in un contrasto e l’intervento del ...