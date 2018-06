: #Lasciati soli casa riposo, un arresto - CyberNewsH24 : #Lasciati soli casa riposo, un arresto - TelevideoRai101 : Lasciati soli casa riposo, un arresto - G2PScenario : @intuslegens Concordo in pieno: l’assenza di vincoli è un grande risultato per noi. Gli idioti che sostengono che s… -

La Polizia di Ragusa e del Commissariato di Vittoria hanno arrestato il titolare di unadiper abbandono di incapaci, maltrattamenti, lesioni e sequestro di persona. Chiamati da vicini, gli agenti sono intervenuti nella struttura, dove un'anziana, caduta per andare in bagno, era stata lasciata sola insieme ad altri 5 ospiti. L'arrestato li aveva abbandonati a se stessi dopo aver licenziato una addetta senza sostituirla.Una malata di Alzheimer veniva chiusa in bagno per evitare che facesse i bisogni per terra(Di sabato 30 giugno 2018)