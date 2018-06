L' aereo fa 13 ore di ritardo | il passeggero tira una testata allo steward e viene

Costrinse l'aereo ad atterrare per il suo cattivo odore - morto il passeggero : aveva una grave malattia : È morto Andrey Suchilin , il passeggero di un volo che, emanando un odore disgustoso, aveva causato malori e vomito tra le persone che gli siedevano accanto, costringendo anche i piloti ad un ...

Un batterio gli mangia la carne - passeggeri sull’aereo vomitano : “Puzzi troppo”. 59enne muore : Un batterio gli mangia la carne, passeggeri sull’aereo vomitano: “Puzzi troppo”. 59enne muore Andrey Suchilin, il passeggero russo di un volo che, emanando un forte odore, aveva causato malori tra le persone che gli sedevano accanto, costringendo anche i piloti ad un atterraggio d’emergenza, è morto. Il problema però non era la sua igiene personale, […] L'articolo Un batterio gli mangia la carne, passeggeri sull’aereo vomitano: ...

“Su quell’aereo…”. Salvini : a poche ore dal viaggio in Libia - ecco cosa si scopre. Una mini inchiesta mostra quello che il ministro non ha fatto vedere : Questa mattina, Salvini, tramite un tweet alle 6:54 del mattino, ha annunciato di essere appena salito su un aereo militare per recarsi in Libia, per affrontare sul posto alcune tematiche molto delicate e complesse. “Missione #Libia, si parte!”, scrive sul social network allegando quattro foto: una di lui che, con cuffie e microfono fa con le mani il simbolo dell’ok, una dell’aereo militare che lo trasporterà, una in cui stringe la mano ...

L'attore Michael Rapaport blocca un passeggero che voleva aprire il portellone dell'aereo : Il fatto è accaduto durante un volo partito da Houston e diretto a Los Angeles: un ragazzo si è avvicinato alla porta di emergenza ed ha provato ad aprirla e a quel punto, stando a quanto raccontato da un altro passeggero, il famoso attore Michael Rapaport è scattato in azione e ha fermato il ragazzo, evitando un pericolosissimo finale. Sul volo era presnete anche Ted Kenney, regista di Fox Sports, che ha pubblicato un post sull'accaduto sul ...

Formula 1 - GP Francia. Mercedes - nuovo motore e novità aereodinamiche : Mercedes dopo la batosta subita sul circuito di Montreal da parte della Ferrari ha provato a reagire qui in Francia portando, sulla W09, alcuni sviluppi aerodinamici oltre all'evoluzione della Power ...

Terrore ad alta quota - l’ala dell’aereo prende fuoco. Panico per la nazionale dell’Arabia Saudita : Attimi di paura in fase di atterraggio all’aeroporto di Rostov in Russia per la nazionale di calcio dell’Arabia Saudita. Il guasto ad uno dei motori ha provocato un incendio che si è propagato sotto un’ala dell’Airbus A319. Nonostante l’incidente il volo è atterrato regolarmente; per i giocatori sauditi un piccolo brivido prima di disputare il match di Coppa del Mondo contro l’Uruguay in programma mercoledì, 20 giugno. L'articolo Terrore ad alta ...

Passeggeri bloccati sull'aereo da 4 ore - la band improvvisa un concerto a bordo : Simpatico fuoriprogramma qualche sera fa un un volo in servizio da Milano Malpensa a Berlino. A causa di uno sciopero, il volo è stato ritardato di quattro ore ai Passeggeri, già a bordo, non è rimasto altro da fare che...

aereo cinese e suite stellare - Kim a Singapore per il summit con Trump : “Il mondo ci guarda” : Kim Jong-un è arrivato a Singapore a bordo dell’Aereo privato di Air China, un Boeing 747-4J6 partito in mattinata da Pyongyang e usato dal governo cinese per il trasporto dei funzionari di governo, incluso il presidente Xi Jinping. «L’intero mondo sta guardando a questo storico summit», ha detto il leader nordcoreano in merito al faccia a faccia...

Singapore - summit Trump-Kim nell’hotel-bunker : costo 15 milioni. Nordcoreano usa aereo cinese e cambia numero volo : Singapore spenderà circa 15 milioni di dollari per organizzare lo storico summit in programma martedì tra il leader Nordcoreano Kim Jong-un e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Una somma frutto soprattutto della misure di sicurezza portate ai massimi livelli: rafforzata la presenza della polizia, i posti di blocco e le barriere di cemento poste a protezione delle “aree di evento speciale”. In particolare il ...

Kim a Singapore con un aereo cinese. Smmit con Trump da 13 milioni di euro : Lo ha detto il primo ministro Lee Hsien Loong, che ha visitato non solo il media center, dove sono arrivati circa 3mila giornalisti da tutto il mondo, ma anche Sentosa, l'isola finora famosa solo per ...

Coree - aereo Kim Jong-un sorvola la Cina : 8.06 L'aereo privato del leader nordcoreano, Kim Jong-un, è stato individuato sopra il sud della Cina e sembra diretto verso Singapore dove martedì si terrà lo storico vertice con il presidente Usa, Donald Trump. Kim è atteso oggi nella città-Stato anche se l'ermetico regime non ha dato alcuna informazione sull'agenda del dittatore. Il jet della Air Koryo, un Ilyushin IL-62M, è apparso nei radar intorno alle 11.00 ora locale (le 06:00 in ...