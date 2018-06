L' addio di Buffon | ' 17 anni di Juve indimenticabili'

Gigi Buffon - addio alla Juventus/ Il saluto nel giorno della scadenza del contratto : ora il Psg? : Gigi Buffon, addio alla Juventus: il saluto di Buffon ai bianconeri sui social network nel giorno della scadenza del contratto. Ora il Psg nel futuro di Gigi?(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 14:30:00 GMT)

Buffon dice addio alla Juventus : il messaggio commosso - oggi è l’ultimo giorno da bianconero : Gigi Buffon ha salutato la Juventus con un messaggio social nel suo ultimo giorno da calciatore bianconero prima di firmare col Psg “17 anni in bianconero che si concludono ufficialmente oggi. 17 anni di amici, compagni, lacrime, vittorie, sconfitte, trofei, parole, rabbia, delusioni, felicità e tante, tantissime emozioni. Non dimenticherò mai nulla. Porterò sempre tutto con me. #FinoallaFine”. Con questo messaggio apparso su ...

Buffon e l´addio al calcio : Alle 16.21 del 19 maggio 2018, dopo 6.111 giorni, termina l´era di Gianluigi Buffon come storico portiere della Juventus. In questo giorno è stato il giocatore più celebrato anche prima del fischio di inizio della partita contro l’Hellas Verona, con saluti calorosi ai tifosi ed un abbraccio di gruppo con i compagni bianconeri, dove al 64’ è stato sostituito con un pasillo di tradizione spagnola – da Carlo Pinsoglio. Nell’ultima conferenza ...

Tortu : 'L'addio di Buffon? Decisione giusta. Juve - prendi De Ligt' : Tortu poi prova a parlare anche dell'atletica e delle difficoltà di trovare spazio in un mondo 'calciocentrico': ' Il calcio va per la maggiore e questo non aiuta gli altri sport. Non è un attacco, ...

Gigi Buffon al PSG/ addio al calcio italiano con stoccata : "Nazionale? Ecco perché non farò la partita d'addio" : Buffon al Paris Saint Germain, mercoledì l'annuncio? Per l'ormai ex juventino pronto un ricchissimo biennale per lanciare l'assalto alla Champions con i transalpini(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 16:32:00 GMT)

Calcio - il futuro di Gigi Buffon dopo la Juventus : PSG ad un passo - addio immediato alla Nazionale? : Domenica scorsa Gianluigi Buffon ha detto addio alla Juventus dopo aver alzato il settimo scudetto consecutivo. Quello che da molti viene considerato il più grande portiere bianconero della storia, sembrava destinato a chiudere così la propria carriera, appendendo i guantoni al chiodo. In questi giorni questa ipotesi sembra però essere ormai sfumata del tutto, visto che Buffon è ad un passo dal PSG. “Il Psg? Ho bisogno di prendermi una ...

Da Totti a Buffon - una parata di stelle a San Siro per l'addio di Pirlo : Formazioni da All-Star Game per 'La Notte del Maestro': Totti, Del Piero e Vieri comporranno l'attacco della squadra bianca; Cassano, Tevez e Shevchenko quello della squadra blu. Una vera parata di ...

Da Totti a Buffon - parata di stelle a San Siro per l'addio di Pirlo : I campioni del Mondo del 2006 si scambiano sorrisi e abbracci: manca solo Cannavaro, impegnato con il Guangzouh Evergrande in Cina. Ronaldo è in borghese: 'Con queste ginocchia non posso giocare'. ...

Alena Seredova : "Dopo l'addio di Buffon alla Juve - posso tornare a tifare con più forza" : Gianluigi Buffon, lo storico portiere della Juventus, ha dato il definitivo addio ai bianconeri nell'ultima giornata di campionato. I tifosi sono tutti in lutto, tranne una, Alena Seredova, la showgirl ex moglie del capitano della Juve, che lui tradì con l'attuale compagna Ilaria D'Amico. La Seredova, ospite a Matrix, ha rivelato che ora tornerà a tifare Juventus con più forza. Vcera Un post condiviso da Alena Šeredová ...

Luciano Moggi - la rivelazione nel giorno d'addio di Buffon alla Juve : Del Piero? L'avevano venduto al Parma : Ho preferito vedermi in televisione l' ultima di campionato della Juve, la partita dell' addio di Gigi Buffon . Allo stadio hanno pianto tutti, ha pianto anche il cielo, che ha bagnato la giornata con ...

Gnocchi : 'addio di Buffon non mi ha commosso. Ha scelto di vincere' : Forse perché Francesco ha incarnato un altro modo di intendere il calcio, privilegiando alcune cose, come l'amore per questo sport e per un'unica squadra. Questo me lo ha fatto sentire più vicino. Le ...

Juventus - festa scudetto sul pullman e addio a Buffon : il Napoli accusa i bianconeri. Ecco perchè… : Juventus, festa scudetto- Festeggiamenti iniziati già sul campo in omaggio a Buffon e al suo addio ai bianconeri. Standing ovation per il numero uno, poi la premiazione con la consegna della Coppa scudetto e infine la festa sul pullman a spasso per la città. IL Napoli PUNTA IL DITO De Laurentiis non avrebbe gradito i […] L'articolo Juventus, festa scudetto sul pullman e addio a Buffon: il Napoli accusa i bianconeri. Ecco perchè… ...

Lacrime e applausi : l’addio di Buffon : La partita scorre sullo sfondo, come i ricordi di diciassette anni in bianconero. Gigi Buffon lascia il campo nel cuore della ripresa e la commozione travolge l’Allianz Stadium: un immenso applauso da compagni e avversari, dall’arbitro Pinzani che come lui dice addio, da staff e riserve che lasciano la panca per comporre due piccoli ali, un corrido...

News Sportive 19/05/2018 – Zarco poleman e Buffon all’addio al calcio : tutte le notizie di oggi [GALLERY] : Dalle qualifiche di MotoGp alle ultime dagli Internazionali d’Italia: tutte le notizie Sportive di oggi nel nostro riepilogo Giornata lunga e piena di impegni? Non hai avuto modo di soddisfare la tua sete di sport e vuoi aggiornarti in modo facile e veloce su tutto ciò che è successo mentre eri a lavoro, a scuola o semplicemente troppo indaffarato? Non preoccuparti! Noi di SportFair abbiamo raccolto per te le principali notizie Sportive ...