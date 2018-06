La strage dei bimbi nel Mediterraneo rimasto senza Ong  

strage di Bologna - i reperti furono distrutti nel 2004 per ordine dei giudici : I reperti analizzati in passato per far luce sulla Strage di Bologna furono distrutti il 15 gennaio del 2004. E non fu un errore: a ordinarlo, infatti, fu la corte d’Assise d’Appello del capoluogo emiliano. Lo attesa l’ufficio corpi di reato del tribunale bolognese rispondendno a una richiesta dell’avvocato Gabriele Bordoni, difensore di Gilberto Cavallini, ex terrorista dei Nar attualmente a processo con l’accusa di concorso ...

strage sul bus Erasmus - ricorso dei genitori : riaperte le indagini | : riaperte le indagini sulla morte di 13 studentesse (di cui 7 italiane) avvenuta il 20 marzo 2016 in autostrada vicino a Tarragona

strage sul bus Erasmus - ricorso dei genitori : riaperte le indagini | : riaperte le indagini sulla morte di 13 studentesse (di cui 7 italiane) avvenuta il 20 marzo 2016 in autostrada vicino a Tarragona

Spagna - strage gita Erasmus : il tribunale riapre il caso dopo il ricorso dei genitori : Il caso delle tredici studentesse Erasmus, di cui sette italiane, morte nell’incidente del pullman su cui viaggiavano il 20 marzo 2016, in Catalogna, sarà riaperto dalla magistratura spagnola. Il tribunale di Tarragona ha accolto il ricorso dei genitori contro l’archiviazione, come fa sapere su Facebook Gabriele Maestrini, padre di una delle vittime: “dopo 815 giorni di angoscia e disperazione il nostro ricorso è stato accettato ma ...

La strage silenziosa dei campi - dove italiani e migranti muoiono insieme : Negli ultimi sei anni i braccianti caduti sono più di 1.500. Immigrati e italiani. Nell’indifferenza generale. Il sindacalista Soumayla, ammazzato in Calabria il 2 giugno, lottava per i diritti di questi lavoratori Sfruttamento, stupri e aborti: le braccianti rumene in Sicilia vivono ancora come schiave " Lo scrittore Catozzella: "Chi odia i migranti è perché ci ritrova se stesso" " Razzisti, non vi daremo tregua"

I Mondiali in Russia e la strage dei cani randagi : In Russia , nelle ore a cavallo dell'inaugurazione della Coppa del Mondo di calcio, tutto è perfetto. Gli stadi sono pronti per ospitare le partite, si respira un clima di festa e le strade delle 11 città che ospiteranno i Mondiali sono pulite. Forse fin troppo. Da ...

Migranti - in onda su Sky 'Un unico destino' : il docufilm di Repubblica che racconta la strage dei siriani : Va in onda questa sera alle 19.10 su Sky Atlantic HD , e sarà visibile anche su Sky on demand, Un unico destino. Tre padri e il naufragio che ha cambiato la nostra storia , il docufilm che racconta le ...

strage via dei Georgofili - 25 anni fa l'attentato che ferì Firenze : Strage via dei Georgofili, 25 anni fa l'attentato che ferì Firenze Nella notte tra il 26 e il 27 maggio 1993 un'autobomba di Cosa Nostra esplose a pochi metri dagli Uffizi, uccidendo 5 persone e ferendone 48. Oggi i magistrati cercano ancora i "mandanti occulti", mentre il capoluogo toscano ...

strage via dei Georgofili - 25 anni fa l'attentato che ferì Firenze - : Nella notte tra il 26 e il 27 maggio 1993 un'autobomba di Cosa Nostra esplose a pochi metri dagli Uffizi, uccidendo 5 persone e ferendone 48. Oggi i magistrati cercano ancora i "mandanti occulti", ...

stragenova : tra tarocchi - profumo e caffè - i rituali dei podisti prima di ogni gara : Genova - Toglietele tutto tranne l'elastico rosa cucito da mamma. E la mezz'ora di allenamento la sera prima della gara. Emma Quaglia, fortissima podista di Cambiaso e Risso, ha un protocollo sospeso ...

strage in Texas - "il killer era vittima dei bulli" | Atlanta - spari alla festa dei diplomi : un morto : Le pagine degli account social del 17enne Dimitrios Pagourtzis lo mostrano con addosso una t-shirt con la scritta "Born to kill". Quella alla Santa Fe High School è la 22esima sparatoria in una scuola Usa dall'inizio dell'anno. In Georgia una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in un sparatoria alla fine di una cerimonia di diploma.

Firenze - un documentario per raccontare ‘La cura’ del dipinto distrutto nella strage dei Georgofili : “Una storia di rinascita” : Il­ 27 maggio del 1993 Firenze viene colpita al cuore. Una bomba della mafia uccide cinque persone e devasta centinaia di opere d’arte. Per 24 anni un dipinto del ‘600 rimane nei depositi degli Uffizi. ‘I giocatori di carte‘ di Bartolomeo Manfredi è considerato perduto per sempre. Fino a quando la restauratrice fiorentina Daniela Lippi non decide di prendersene cura. Sulla tela lacerata rimangono i profili incompleti di ...

La strage dei manifestanti a Gaza - in foto : La tensione in Medio Oriente è di nuovo alle stelle, dopo che ieri, a seguito delle manifestazioni di protesta nella Striscia di Gaza per la decisione degli Stati Uniti di spostare la propria ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme in occasione dei 70 anni dalla nascita dello Stato di Israele, 61 persone tra uomini, donne e bambini – e tra loro una neonata di appena 8 mesi – sono rimaste uccise. L’esercito israeliano è intervenuto con gas ...

MALI - IL FESTIVAL NEL DESERTO/ Musica dei Tuareg sfida gli jihadisti dopo la strage al confine col Niger : Musica contro la guerra: lo scorso febbraio si è tenuto di nuovo nella capitale del MALI il FESTIVAL nel DESERTO che era stato sospeso per via della guerra civile nel paese(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 13:12:00 GMT)