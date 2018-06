La scienza del rumore delle gocce

Il professor Shearer e la formula del rigore perfetto : 20 anni fa un gol consegnato alla scienza : Immaginate la scena. Università John Moores di Liverpool: il professore di fisica, gessetto alla mano, inizia a scrivere alla lavagna. , , , X+Y+S, /2, x, , T+I+2B, /4, , +, V/2, -1 «Bene», fa il prof ...

scienza : a settembre a Padova la prima edizione del “Cicap Fest” : Una bussola per navigare sicuri nel grande mare dell’informazione evitando le pericolose secche delle fake news e della pseudoScienza. Dopo il successo dello scorso anno dell’edizione numero zero, il CICAP Fest arriva a Padova con una ricca prima edizione che avrà come filo conduttore “Scienza, verità e bugie della vita quotidiana”. Promosso dal CICAP, il Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze che a Padova ha ...

scienza : domani dalla Calabria il lancio della Sonda Near Space EOS : Il Progetto EOS Space Project realizzato all’interno del Percorso di Alternanza Scuola Lavoro presso l’Istituto Tecnico Industriale “A.Russo” di Nicotera (VV) e che ha coinvolto la classe IV A indirizzo Meccanica e Meccatronica, ha riguardato la progettazione e la realizzazione di una Sonda stratosferica per il lancio in sicurezza fino a quaranta km di altitudine, di attrezzature scientifiche per la ricerca a grandi altezze e il successivo ...

“Il mistero dell’origine. Miti - trasfigurazioni e scienza” : a Spoleto la mostra su razionalità e spiritualità : La Fondazione Carla Fendi, nata per dare contributo e sostegno alla cultura oggi, dopo la scomparsa della fondatrice e per sua volontà, sotto la guida di Maria Teresa Venturini Fendi, ha iniziato un nuovo percorso focalizzandosi sulla scienza e sulla filantropia. «Nella società attuale, con una forza centrifuga che riduce in pochi istanti ogni stabilità, l’obiettivo è quello di lavorare sul lungo periodo, sostenendo progetti e collaborazioni ...

L'appello dell'UNICEF ai governi sull'importanza dei papà confermata dalla scienza : Da un'indagine dell'UNICEF emerge che 2/3 dei bambini abitano in nazioni dove ai genitori non sono concessi giorni di congedo retribuito. Congedo dei papà: la situazione nel mondo Stando a una recente ...

10lab : didattica innovativa - scienza e nuove tecnologie digitali. Paci : vogliamo che la Sardegna diventi il luogo dell'innovazione : A portare poi le attività del 10lab fuori dal suggestivo Parco sarà il 10BUS, che farà viaggiare la scienza e l'innovazione con il Science Tour 2018, con tappe nei principali centri sardi. CONFRONTO ...

Non è quello giusto? A rivelarlo è il linguaggio del corpo. Parola di scienza : Non è quello giusto? A rivelarlo è il linguaggio del corpo. Parola di scienza di Redazione Web / pubblicato 12 minuti fa Vi è mai capitato di fingere di stare bene con qualcuno, di convincervi che un rapporto fa al caso vostro, solo perché sulla carta il partner sembra ...

Meteo & Clima : al CETEMPS la prima laurea magistrale in scienza e tecnologia dell’atmosfera : CETEMPS (Centro di Eccellenza Tecniche di Telerilevamento e Modellistica Numerica per la Previsione di Eventi Meteo Severi) ha annunciato l’accreditamento ufficiale, da parte del MIUR (Ministero Istruzione Università e Ricerca), della prima laurea magistrale interateneo e internazionale in Italia dedicata esclusivamente alla Scienza e tecnologia dell’atmosfera (LMAST, laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology). La laurea magistrale ...

Le personalità multiple e la coscienza dell'universo : Ha lavorato come ricercatore in alcuni dei più importanti laboratori di ricerca del mondo, tra cui il CERN e i laboratori di ricerca Philips. È autore di numerosi articoli scientifici e di filosofia, ...

Mangiare con gusto e vivere 100 anni : quando il gusto incontra la scienza - La Cucina del Senza e i Salvavita : La Cucina del Senza® nasce da un’idea di Marcello Coronini che la presenta al Congresso di Alta Cucina di gusto in Scena nel 2014. Realizza piatti gustosi e saporiti Senza l’aggiunta di sale, grassi e zucchero e si basa sul concetto: qualità = gusto = salute. Nel 2016 esce il libro di Marcello Coronini La Cucina del Senza® (edizioni Feltrinelli-Gribaudo) e dal suo successo deriva: Mangiare con gusto e vivere 100 anni. Gli autori, Lucia e ...

"La scienza" : un'installazione virtuale racconta le origini dell'Universo :

scienza e comunicazione : al via la 9ª edizione della scuola di Giornalismo Scientifico di Erice : Al via ieri la nona edizione della scuola Internazionale di Giornalismo Scientifico di Erice (EISSJ) che ogni anno offre 35 borse di studio per giovani giornalisti e comunicatori scientifici di tutto il mondo. L’edizione 2018 è dedicata alle nuove sfide e opportunità che dovrà affrontare la fisica fondamentale, “What’s next: Challenges and Opportunities for Tomorrow’s Fundamental Physics”, e come ogni anno si svolgerà a Erice, suggestiva ...

Sesso - il clamoroso ribaltone della scienza : cosa fa meglio alla salute dell'amore sotto le lenzuola : C'è una cosa che fa meglio del Sesso. Sono le parole crociate. Un team dell' università inglese di Goldsmiths ne è sicuro dopo aver osservato - si legge sul Tempo di oggi - le scansioni cerebrali per comprendere cosa succede nel nostro cervello quando si risolve uno di quei giochetti a quadri bianch