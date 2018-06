La quantità e le dimensioni dei team first party di Sony sono giuste

eurogamer

(Di sabato 30 giugno 2018) Dal palco del Gamelab in Spagna giungono interessanti dichiarazioni sulla visione didel mercato del videogioco, e a riportarle è Layden, chairman diWorldwide Studios, riporta Venturebeat.Layden ha dichiarato a tal proposito che ledeidel colosso giapponese del videogiocoquellein relazione al modus operandi di: "per quanto riguarda i Worldwide Studios ladiche abbiamo e la loro dimensioneciò di cui necessitiamo".Layden ha sottolineato la questione facendo un paragone con Nintendo e spiegando comesi discosti dalla filosofia di quest'ultima.vuole infatti lasciare molto spazio alle produzioni di terze parti: "Non saremo mai come Nintendo, la quale mantiene un ruolo predominante per la produzione di contenuti per la propria piattaforma. Non è il modo in cui lavoriamo" spiega Layden.Read more…