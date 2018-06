La propaganda è una gabbia asfissiante

huffingtonpost

: Le morti in mare di bambini riconfermano che quella delle Ong è unicamente una questione di coscienza. Chi sul tema… - Davide : Le morti in mare di bambini riconfermano che quella delle Ong è unicamente una questione di coscienza. Chi sul tema… - corradoformigli : La scorta non è un privilegio ma una terribile necessità. Tutto il resto è squallida propaganda @robertosaviano - amnestyitalia : Hai festeggiato un gol con troppa euforia? O dato una pacca sul sedere a un amico? In Russia saresti perseguibile… -

(Di sabato 30 giugno 2018) A un mese dalla nascita del governo Conte e all'indomani del buco nell'acqua incassato al Consiglio europeo di Bruxelles, è lecito chiedersi davvero quale sia la strategia di questo governo. Non sembra ce ne sia una, se non di breve termine, lo spazio di un giorno o di qualche ora: tanto è durata l'intesa maturata due notti fa Bruxelles sui migranti. Più che altro, il governo sembra vittima della sua stessa: quella che non ammette "compromessi", come ha detto lo stesso premier Giuseppe Conte arrivando a Bruxelles. E' quellache agita un gran caos di bandiere fino a entrare in un groviglio, che poi diventa un vero e proprio rompicapo: ma che strategia è quella che si muove tra continue contraddizioni senza logica politica?Qui non si tratta di usare preconcetti politici per divertirsi a giudicare. Già ieri da Bruxelles abbiamo ...