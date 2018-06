La Prima Volta | nuova trasmissione di Cristina Parodi nella domenica pomeriggio di Rai 1

NEGRAMARO - CONCERTO FLOP A MILANO E FAN IN RIVOLTA/ Non è la Prima Volta - organizzatori sotto accusa? : CONCERTO FLOP dei NEGRAMARO a MILANO: all'indomani dell'esibizione a San Siro la band è stata attaccata sui social dai fans, delusi dall'acustica e problemi audio: "Imbarazzante, scusatevi"(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 19:40:00 GMT)

Amsterdam ha un sindaco donna - è la Prima Volta - : La nomina di Femke Halsema è stata ufficializzata dal consiglio comunale e sarà presto confermata dal re. Ex leader del partito GroenLinks, succede a Eberhard van der Laan, scomparso lo scorso anno

Mondiali Russia 2018 - ecco il TABELLONE degli Ottavi di Finale aggiornato – Per la Prima Volta nella storia non ci sono africane - il web si scatena : “è l’effetto Salvini” : Il TABELLONE degli Ottavi di Finale dei Mondiali di Russia 2018 è praticamente completo: ci sono solo due spazi vuoti, ma sappiamo già le squadre che li riempiranno. Si tratta di Belgio e Inghilterra, che stasera nello scontro diretto decideranno la posizione. Chi vince affronterà il Giappone in un Ottavo di Finale più semplice, ma poi ai Quarti potrebbe scontrarsi con il Brasile. Chi perde e arriva secondo, invece, dovrà affrontare subito ...

"La Prima volta" - il nuovo programma di Cristina Parodi : La nuova domenica pomeriggio di Rai1, presentata ai palinsesti dell'autunno Rai, oltre al ritorno di Mara Venier (nella prima parte), segna anche la riconferma di Cristina Parodi. Presentazione Palinsesti Rai, autunno 2018: conferenza stampa in diretta La presentazione dei Palinsesti Rai in diretta: tutte le novità. La giornalista, a partire dal 23 settembre alle 17.35, sarà la ...

“Ohhh!”. La Prima Volta di Meghan. Guardate bene : è lì - sotto ai vostri occhi. E la scelta stavolta è stata tutt’altro che criticata : Incantevole in rosa (esattamente come Melania Trump e Rania di Giordania, che hanno sfoggiato la stessa tinta nello stesso giorno) e protagonista di un errore madornale che è subito finito sui giornali. Così si potrebbe riassumere la partecipazione di Meghan Markle all’evento denominato Queen’s Young Leaders Awards a Buckingham Palace al quale ha partecipato con la regina Elisabetta e il marito Harry. Ma c’è pure un ...

La città rossa in mano al centrodestra : tifo da stadio per la Prima Volta di Cimmino a Castellammare : Passaggio di consegne e investitura questa mattina a Castellammare per il neo sindaco di centro destra Gaetano Cimmino, che ha ricevuto la fascia tricolore dalle mani del commissario prefettizio ...

Mondiali Russia 2018 - incredibile a Kazan : la Corea del Sud schianta la Germania 2-0 - crucchi eliminati ai gironi per la Prima Volta nella storia : incredibile ma vero ai Mondiali di Russia 2018: una straordinaria e commovente Corea del Sud, già aritmeticamente eliminata dal torneo, ha battuto i Campioni del Mondo in carica della Germania vincendo 2-0 con pieno merito una partita in cui gli asiatici avrebbero potuto segnare più volte già prima dei minuti di recupero finale in cui hanno gonfiato la rete. Per la Germania è un’eliminazione storica: i tedeschi, infatti, non erano mai ...

Laura Pausini per la Prima Volta a Cuba : «La musica unisce» : C’è sempre una prima volta. La «più grande star italiana», dopo aver riempito teatri, stadi e palazzetti di mezzo mondo, è sbarcata a Cuba. Nella notte del 26 giugno, Laura Pausini ha realizzato il suo sogno: è salita sul palco de la Ciudad Deportiva de L’Avana, ospite speciale della band di «casa», i Gente de Zona, Randy e Alexander. https://www.instagram.com/p/BkLswUTlEez/?taken-by=gentedezona LEGGI ANCHELaura Pausini e Paolo ...

Brad Pitt e Leonardo DiCaprio insieme sul set del film di Quentin Tarantino. È la Prima Volta che recitano insieme : Brad Pitt e Leonardo DiCaprio per la prima volta insieme sullo stesso set: ecco la foto che, apparsa sul profilo Instagram del secondo, ha mandato in visibilio i fan. I due, infatti, stanno girando Once Upon a Time in Hollywood, il prossimo film di Quentin Tarantino.Nella pellicola, DiCaprio interpreterà Rick Dalton, ex star di film western, mentre Brad Pitt vestirà i panni della controfigura di Dalton, Cliff Booth. Ambientato nel ...

BERLUSCONI E BOSCHI NELLO STESSO HOTEL A MERANO/ Larghe intese in spa? Per l'ex ministra è la Prima volta... : Silvio BERLUSCONI e Maria Elena BOSCHI NELLO STESSO HOTEL Palace di MERANO: cure di bellezza, relax e "possibili trattative politiche". Ospiti di Chenot, mago delle diete: da Andreotti a..(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 14:50:00 GMT)

La Prima Volta : su Rai1 Cristina Parodi racconta le storie di gente comune e celebrities : La nuova domenica pomeriggio di Rai1, presentata ai palinsesti dell'autunno Rai, oltre al ritorno di Mara Venier (nella prima parte), segna anche la riconferma di Cristina Parodi.prosegui la letturaLa prima volta: su Rai1 Cristina Parodi racconta le storie di gente comune e celebrities pubblicato su TVBlog.it 27 giugno 2018 14:07.

Khloé Kardashian per la Prima Volta risponde a chi la critica per essere rimasta con il fidanzato “traditore” : La star ha rotto il silenzio sul caso The post Khloé Kardashian per la prima volta risponde a chi la critica per essere rimasta con il fidanzato “traditore” appeared first on News Mtv Italia.