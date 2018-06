La presunta impunità di razzisti e sessisti italiani

ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 giugno 2018) Carabinieri che si scagliano contro Osman, il ragazzo ghanese accusato ingiustamente di essere un “terrorista islamico“, forse per il colore della sua pelle. Gli stessi carabinieri che, secondo Repubblica, pronunciano frasi come “devi morire in galera, ora c’è Salvini”. È un segno dei tempi in cui versa il triste destino dell’Italia governata da Lega-M5S. È capitato anche a me, femminista intersezionale e dunque attenta a tutte le forme di discriminazione – razzismo, fascismo, sessismo, classismo – di leggere commenti in cui mi dicevano cose tipo “bello vederti rosicare” o “fatti stuprare dai musulmani visto che ti piacciono tanto”. Tutto ciò per aver espresso opinioni in merito al razzismo che fomenta persone che ora, difatti, si sentono sicure di poter dire o fare quel che vogliono “perché c’è ...