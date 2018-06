La posta degli amori sfigati Se ci tiene davvero | sarà goffo

Windows 10 : un bug scoperto nell’app impostazioni minaccia la sicurezza degli utenti : La nuova app di sistema “impostazioni” si appresta ormai a sostituire completamente il vecchio pannello di controllo che, sebbene pieno di funzionalità, non viene aggiornato da anni ed è destinato a morire. “impostazioni” offre sicuramente un’esperienza utente semplificata con tutte le varie opzioni raggruppate in base alla loro utilità, più veloce e soprattutto piacevole da vedersi con grandi miglioramenti estetici ...

NBA - la proposta degli Houston Rockets - e non solo - : 'Prima la free agency - poi il Draft' : ... che a quel punto pronosticano una proroga nel calendario che li costringerebbe a lavorare anche ad agosto , quando tutti sognano soltanto di andare in vacanza e staccare un po' la spina da un mondo ...

Google porta il Material Theme nelle impostazioni degli Ad e lancia App Maker per G Suite : L'interfaccia dedicata alla personalizzazione dell'esperienza pubblicitaria Google si veste a nuovo con il Material Theme. Intanto arriva App Maker per gli utenti G Suite e presto Goole Tasks avrà la propria applicazione standalone. L'articolo Google porta il Material Theme nelle impostazioni degli Ad e lancia App Maker per G Suite proviene da TuttoAndroid.

Il clima sposta la coltivazione degli olivi a Nord : si va verso il 45° parallelo : I cambiamenti climatici e il variare delle temperature che investono il bacino del Mediterraneo, influenzano l’olivicoltura, spostandone la coltivazione sempre più a Nord, oltre il 45° parallelo. A spiegarlo nel dettaglio con varie posizioni sull’argomento i ricercatori del Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) e i professionisti del Conaf (Consiglio dell’ordine nazionale ...

MONREALE - CIMITERO DEGLI ORRORI/ Palermo - salme spostate dai loculi per rivendere le sepolture : prete indagato : MONREALE, CIMITERO DEGLI ORRORI: il traffico di loculi scoperto dai carabinieri. Le salme venivano dissepolte e rivendute per migliaia di euro: tra gli indagati anche un prete, don Musumeci.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 21:18:00 GMT)

posta e Calendario : introdotta nella UWP la gestione degli abbonamenti Office [Insider] : Microsoft ha appena rilasciato un aggiornamento per l’applicazione di sistema “Posta e Calendario” preinstallata di defult su tutti i PC e tablet Windows 10. L’update è disponibile esclusivamente per gli Insider iscritti al ramo di distribuzione fast. La nuova versione, numerata 17.9330.20915.0, introduce all’interno del menu delle imPostazioni un’opzione denominata gestione abbonamenti; come suggerisce il ...

Spostavano le salme per vendere la sepoltura ad altri : 4 arresti nel 'cimitero degli orrori' : Quello di San Martino delle Scale a Monreale, in provincia di Palermo, era diventato un vero e proprio 'cimitero degli orrori': così infatti è stata chiamata l&rsquo...

Reggio Calabria - svuotavano conti correnti e libretti postali degli anziani : arrestate 29 persone - 2 sono ex direttori banca : I Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 29 persone, accusate di far parte di due distinti gruppi criminali ...

Una risposta europea all’arroganza degli Stati Uniti : Washington ha sempre chiuso i suoi mercati a chi commercia con i paesi ai quali impone delle sanzioni. Ora che gli europei se ne sono resi conto, questo suscita una sensazione di fastidio nell’Unione. Leggi

Amici Vs Ballando - la sfida per gli ascolti si sposta sui social (degli uffici stampa) : Mentre Milly Carlucci ribadisce pubblicamente (in un'intervista rilasciata al sito Gay.it) che "la vera competizione è riuscire a migliorarsi sempre", che "il punto in più, o in meno, non può determinare vittorie o sconfitte", che "non è una partita di calcio" e che "da parte nostra non c’è assolutamente nessuna concorrenza", sui social gli uffici stampa di Amici e di Ballando delle stelle sembrano mostrare una certa rivalità. Due giorni ...

Amici Vs Ballando - la sfida per gli ascolti si sposta sui social (degli uffici stampa) : Mentre Milly Carlucci ribadisce pubblicamente (in un'intervista rilasciata al sito Gay.it) che "la vera competizione è riuscire a migliorarsi sempre", che "il punto in più, o in meno, non può determinare vittorie o sconfitte", che "non è una partita di calcio" e che "da parte nostra non c’è assolutamente nessuna concorrenza", sui social gli uffici stampa di Amici e di Ballando delle stelle sembrano mostrare una certa rivalità. Due giorni fa ...

Iran : la risposta del ministro degli esteri - Javad Zarif Video : Il ministro degli esteri Iraniano, Javad Zarif, ha annunciato in un Videomessaggio diffuso su Facebook e Youtube, che qualora gli Usa lasciassero l'accordo del 2015 [Video], raggiunto secondo la formula 5+1 tra Iran, Usa, Cina, Russia, Regno Unito e Francia, l'Iran sara' libero di non rispettarlo. È questo l'avvertimento Iraniano in vista del 12 maggio, data in cui il presidente Trump dovra' comunicare le sue intenzioni circa l'accordo. Trump si ...

Iran : la risposta del ministro degli esteri - Javad Zarif : Il ministro degli esteri Iraniano, Javad Zarif, ha annunciato in un videomessaggio diffuso su Facebook e Youtube, che qualora gli Usa lasciassero l'accordo del 2015, raggiunto secondo la formula 5+1 (tra Iran, Usa, Cina, Russia, Regno Unito e Francia), l'Iran sarà libero di non rispettarlo. È questo l'avvertimento Iraniano in vista del 12 maggio, data in cui il presidente Trump dovrà comunicare le sue intenzioni circa l'accordo. Trump si aspetta ...