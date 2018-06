La polizia potrà controllare smartphone e tablet dopo un incidente stradale

Apple - nemmeno la polizia potrà più violare gli smartphone. La privacy dei banditi è al sicuro : Tempi duri per gli investigatori digitali. L’evoluzione tecnologica che apparentemente affila le armi per chi deve svolgere indagini sofisticate, in realtà, allunga le distanze tra la macchina giudiziaria (magistratura e forze dell’ordine) e chi a diverso titolo si rende protagonista dei più vari misfatti. Il primo problema è certo quello della disponibilità di strumenti adeguati per procedere alla ricerca, all’acquisizione e all’analisi di ...