La maestra muore di cancro Cuore d’oro | il suo ultimo desiderio vi commuoverà Che

(Di sabato 30 giugno 2018) Preparate i fazzoletti, perché la storia di questa insegnante non potrà non commuovervi. E forse anche lei, che non c’è più, si sarà emozionata a vedere realizzato il suo. Le foto hanno già fatto il giro del mondo. Ma partiamo dal principio. La donna che vedete nella foto si chiamava Tammy Waddell. È stata stroncata da un maledettoa 58 anni e ha trascorso più di metà della sua vita a scuola. Tammy, infatti, era un’insegnante elementare. Ha lottato fino all’contro quella brutta bestia della malattia ma purtroppo quella battaglia non è riuscita a vincerla. Prima di andarsene per sempre, però, ha espresso unriguardo al funerale che avrebbero celebrato. Tammy non voleva fiori alle sue esequie, ma materiale scolastico per i bambini bisognosi. Questa, come riporta anche TgCom24, uno dei tanti siti che ha ripreso la ...