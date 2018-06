La Lega vola | M5s stabile | chi crolla secondo gli ultimi sondaggi

Ballottaggi - “elettori M5s contro il Pd nelle zone rosse - volatili al Sud. Destra radicata : consenso Lega non episodico” : Il governo Lega-M5s non ha spinto gli elettori 5 stelle a sostenere la Destra al secondo turno delle amministrative. O almeno non dappertutto e non in modo univoco. L’Istituto Cattaneo ha analizzato i flussi delle sette città più popolose dove si è votato al Ballottaggio (Pisa, Ancona, Terni, Teramo, Brindisi, Siracusa e Ragusa) e ha rilevato come i sostenitori grillini, in assenza del loro candidato, vanno a Destra o sinistra “senza ...

Ballottaggi : volano Lega e centrodestra - crolla il Pd anche nelle roccaforti rosse : Il Pd non regge alla prova dei Ballottaggi. Poco più di tre mesi dopo la storica sconfitta alle politiche del 4 marzo, dalle città arriva una nuova debacle: cadono le roccaforti rosse di Siena, Pisa, Massa, Imola. In Emilia Romagna e Toscana i dem, nonostante le coalizioni larghe, non riescono a tenere le città governate, in alcuni casi, da oltre s...

Tonfo Pd in Emilia e Toscana : cadono Siena - Pisa e Imola. Volano Lega e centrodestra : È questo il bilancio del turno di ballottaggi che hanno chiuso il voto per le comunali 2018. A Siena Luigi De Mossi del centrodestra, con il 50,8% batte di misura il sindaco uscente Bruno Valentini (Pd) fermo al 49,2%. Il M5s vince a Imola, governata per oltre 70 anni dal centrosinistra. Dibattito nei Dem. Calenda: stop irrivelanza, andare subito oltre il Pd...

Sondaggi politici elettorali : M5S scivola dietro la Lega - risale il PD al 19 - 6% : A pochi giorni dalla fine del mese di giugno, numerosi istituti di ricerca evidenziano il sorpasso della Lega ai danni del Movimento 5 Stelle nei Sondaggi politici. Questa volta è il turno di Tecné, secondo cui il partito di Matteo Salvini è davanti a quello di Luigi Di Maio. Il primo si trova al 27,9%, mentre il secondo è scivolato al 27,5%. C’è poi da registrare un incremento da parte del Partito Democratico, anche se resta ancora troppo ...

Crollo Pd - volano Lega e centrodestra : AdnKronos, - Il centrodestra, trainato dalla Lega, avanza nei ballottaggi di queste amministrative espugnando 'roccaforti rosse' in Toscana ed Emilia. Il Pd ha perso Massa, Pisa , dove il Carroccio è ...

Crollo Pd - volano Lega e centrodestra : (AdnKronos) – Il centrodestra, trainato dalla Lega, avanza nei ballottaggi di queste amministrative espugnando ‘roccaforti rosse’ in Toscana ed Emilia. Il Pd ha perso Massa, Pisa (dove il Carroccio è il primo partito) e Siena pur accaparrandosi Ancona e affermandosi a Brindisi e Teramo. Addio anche a Imola, che va ai 5 Stelle, e Ivrea. M5S sconfitto a Ragusa conquista oltre a Imola anche Avellino. Il centrodestra conquista ...

Crollo Pd - volano Lega e centrodestra : (AdnKronos) – Il centrodestra, trainato dalla Lega, avanza nei ballottaggi di queste amministrative espugnando ‘roccaforti rosse’ in Toscana ed Emilia. Il Pd ha perso Massa, Pisa (dove il Carroccio è il primo partito) e Siena pur accaparrandosi Ancona e affermandosi a Brindisi e Teramo. Addio anche a Imola, che va ai 5 Stelle, e Ivrea. M5S sconfitto a Ragusa conquista oltre a Imola anche Avellino. Il centrodestra conquista ...

Crollo Pd - volano Lega e centrodestra : Il centrodestra, trainato dalla Lega, avanza anche nei ballottaggi di queste amministrative espugnando 'roccaforti rosse' in Toscana ed Emilia. Il Pd ha perso Massa, Pisa , dove il Carroccio è il ...

Ballottaggi : volano Lega e centrodestra - crolla il Pd anche nelle roccaforti rosse : Il centrodestra vince le elezioni comunali 2018 e conquista 11 sindaci (alle precedenti elezioni ne aveva 3). Tracollo del centrosinistra che vince solo in 5 Comuni (ne aveva 17) e perde le roccaforti di Siena, Pisa, Massa, Terni e Avellino. Il Movimento 5 Stelle vince ad Avellino ma perde il sindaco di Ragusa. Le liste civiche vincono a Barletta,...

Tonfo Pd in Emilia e Toscana : cadono Siena - Pisa e Imola. Volano Lega e centrodestra : Il centrosinistra viene travolto in Toscana e in Emilia. I Cinque Stelle si affermano ad Avellino e Imola, ma perdono Ragusa. Avanzano Lega e centrodestra un pò ovunque . È questo il...

Cadono roccaforti rosse - volano Lega-Cd : ANSA, - ROMA, 25 GIU - Il centrosinistra viene travolto in Toscana e in Emilia. I Cinque Stelle si affermano ad Avellino e Imola ma perdono Ragusa. Avanzano Lega e centrodestra un pò ovunque. Questo ...

Cadono roccaforti rosse - volano Lega-Cd : ANSA, - ROMA, 25 GIU - Il centrosinistra viene travolto in Toscana e in Emilia. I Cinque Stelle si affermano ad Avellino e Imola ma perdono Ragusa. Avanzano Lega e centrodestra un pò ovunque. Questo ...

A.Saudita - donne al volante : ora è Legale : 03.54 A.Saudita,donne al volante:ora è legale Ora le donne possono guidare in strada veicoli a motore anche in Arabia Saudita, ultimo Paese al mondo a riconoscere questo diritto fino alla mezzanotte locale di oggi, le 23 in Italiadiscriminato per sesso. La storica svolta, annunciata a settembre, è parte del programma di riforme socio-...

A.Saudita - donne al volante : ora è Legale : 03.54 Ora le donne possono guidare in strada veicoli a motore anche in Arabia Saudita, ultimo Paese al mondo a riconoscere questo diritto - fino alla mezzanotte locale di oggi, le 23 in Italiadiscriminato per sesso. La storica svolta, annunciata a settembre, è parte del programma di riforme socio-economiche promosso dal principe ereditario Mohammed Bin Salman per modernizzare il regno, tra i Paesi islamici più conservatori e rigidi. L'apertura ...