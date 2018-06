La Lega primo partito con il 31% Scende il M5S | crollano FI e FdI Stabile il Pd Il

La Lega primo partito con ill 31% Scende il M5S - crollano FI e FdI Stabile il Pd. Il sondaggio choc : La Lega è il primo partito in Italia secondo un sondaggio di Nando Pagnoncelli. Il Carroccio, trainato da Matteo Salvini, si attesta al 31% dei consensi in Italia superando l'alleato m5s, che Scende al 29,8%. Sempre secondo la rilevazione, il partito di Giorgia Meloni... Segui su affaritaliani.it

Lega : Partigiani dem - Musumeci a Pontida? Primo governatore leghista del sud : Palermo, 29 giu. (AdnKronos) – “La notizia non mi stupirebbe più di tanto ma se fosse confermata potremmo dire di avere il Primo governatore leghista di una regione del sud”. Lo afferma Antonio Rubino, leader dei Partigiani dem, commentando la notizia secondo cui il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci sarà presente al raduno leghista di Pontida. “L’annunciata presenza dell’assessore Ruggero Razza ...

Sondaggi Politici/ Lega-Salvini primo partito - M5s sotto il 30% : Berlusconi sprofonda all’8 - 4% : Sondaggi elettorali Politici, ultime notizie e intenzioni di voto: immigrazione, il 62% approva l'azione del Governo Conte e il 71% è d'accordo con la linea dura di Salvini(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 20:05:00 GMT)

ENEA - nasce Marchio "Sisma Safe". Primo esemplare alla Lega del Filo d'Oro : nasce la prima etichetta per la sicurezza sismica . Ad annunciarlo è l' ENEA , che sta portando avanti la campagna antisismica con numerosi brevetti, collaborazioni ed anche con la Campagna Fai il ...

flydubai inaugura il primo volo diretto tra Dubai e la Sicilia - colLegando Catania a 200 destinazioni nel mondo : flyDubai, grazie alla partnership con Emirates, offre maggiori frequenze e collegamenti più facili: da Catania a Dubai e oltre 200 destinazioni nel mondo. Una delegazione proveniente da Dubai, incluso H.E. Liborio Stellino, Ambasciatore d'Italia negli Emirati Arabi Uniti, Jeyhun Efendi, Senior Vice President, Commercial Operations di flyDubai, ...

C'era una volta la Lega Nord. Eletto primo sindaco leghista d'Abruzzo : La parola "nord" non c'è più nel logo, Matteo Salvini ha obiettivi nazionali per la Lega e cresce a vista d'occhio, ancor più velocemente dal suo arrivo al Governo. E per la prima volta è riuscita a strappare un sindaco in Abruzzo, a Silvi, in provincia di Teramo. Andrea Scordella, ispettore della Polizia di Stato, ha ribaltato il risultato del primo turno, superando il candidato del centrosinistra, e sindaco uscente, ...

Ribaltone a Teramo - D'Alberto di Misura su Morra. A Silvi Primo Sindaco della Lega : Teramo - E' un completo Ribaltone a Teramo, rispetto al Primo turno, infatti, vince il candidato del centrosinistra Gianguido D'Alberto che al Primo turno si era fermato al 21,13% e perde il candidato del centrodestra (diviso) Giandonato Morra forte del suo 34,62%. D'Alberto che per anni ha sostenuto, come capogruppo PD, il centrosinistra nel comune teramano ha ottenuto quasi il 52% dei consensi, a Morra un ben ...

Farnesina - Moavero Milanesi incontra il colLega tunisino : flussi migratori in primo piano : Il ministro degli Affari esteri della Tunisia , Khemaies Jhinaoui, è stato ricevuto alla Farnesina dal collega italiano, Enzo Moavero Milanesi . Durante l'incontro [VIDEO] , entrambi hanno evidenziato ...

Sondaggi politici Noto : Lega primo partito in Italia - M5S staccato di 2 punti : Martedì sera, durante la trasmissione Cartabianca, sono stati resi noti i dati dei nuovi Sondaggi politici realizzati dall'istituto Noto. Rispetto a quanto emerso dai recenti Sondaggi Swg per La7, viene confermato il primo posto per la Lega Nord. A differenza delle precedenti rilevazioni, il partito di Matteo Salvini ha un vantaggio più consistente nei confronti del Movimento 5 Stelle, nell'ordine di due punti percentuali. Quello dell'istituto ...

Salvini fa suo Alberto Da Giussano Lega - depositato il nuovo simbolo L'eroe padano è in primo piano : Ora anche Matteo Salvini ha il suo ’spadone’. Il segretario di Via Bellerio ha depositato solo il 15 giugno scorso tre versioni del nuovo simbolo elettorale della sua Lega nazionalista, con in primo piano Alberto Segui su affaritaliani.it

Canada - il Parlamento ha approvato la Legalizzazione della marijuana : è il secondo Paese al mondo (il primo del G7) : Da metà settembre i cittadini canadesi potranno comprare e consumare legalmente la cannabis per uso ricreativo. Lo ha deciso il Parlamento dello Stato nordamericano: il Senato che ha approvato il Cannabis Act con 52 voti a favore, 29 contrari e due astenuti. Il Canada diventa così il secondo Paese al mondo dopo l’Uruguay a legalizzare la marijuana per uso ricreativo. E’ il primo tra i Paesi appartenenti al G7. Una mossa ...