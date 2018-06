La Lega non si ferma più

Cioccolatini - semi e olio : la canapa nel piatto non è fumo - ed è Legale - : 'Il mondo della canapa è diventato trendy, ma vige ancora il farwest. La legge 242 del 2016 è finalizzata alla tutela della produzione e della filiera agroalimentare della canapa, fatta con sementi ...

Cioccolatini - semi e olio : la canapa nel piatto non è fumo (ed è Legale) : canapa, pianta antichissima e tuttofare, sempre molto stigmatizzata e di cui recentemente ne sono state rivalutate le mille virtù, dall'uso industriale a quello alimentare e cosmetico. I semi di canapa e l'olio di Cbd, il cannabidiolo non psicoattivo ricavato dall'infiorescenza, sono i nuovi superfood di moda. Nella New York underground sono nati party con cene a base di cannabis. Come racconta The New Yorker, Miguel Trinidad, proprietario di ...

Salvini - migranti : “chiusi tutti i porti alle Ong”/ Forza Italia vs Lega : “Orban non fa interessi di Roma” : Caos migranti, Salvini attacca “le navi Ong vedranno l'Italia solo in cartolina. Mi danno del razzista ma poi aiutano gli scafisti”. Leader della Lega attacca ancora Macron e avvisa l'Ue(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 16:38:00 GMT)

Mafia : perquisizione a casa Contrada per delitto Agostino - il Legale 'non è indagato' : Palermo, 29 giu. (AdnKronos) - Si è conclusa da poco la perquisizione, disposta dalla procura generale di Palermo, a casa dell'ex numero due del Sisde Bruno Contrada nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio dell'agente Nino Agostino, avocata dalla procura. Gli investigatori hanno sequestrato due alb

Salvini e i 50 milioni della truffa della Lega sui rimborsi : "Non ci sono più - spesi in 10 anni" : "I soldi che dicono che abbiamo sottratto? Non ci sono quei 50 milioni, Repubblica sta cercando quei soldi in Svizzera, in Lussemburgo... Fate inchieste su cose vere, non perdete il vostro tempo". Lo dice Matteo Salvini, intervistato da Radio Capital, sui soldi che la magistratura di Genova sta cercando. "Quei soldi non ci sono - sottolinea Salvini - sono stati spesi in dieci anni".Dagli atti del processo di Genova – ricorda Repubblica - ...

Nintendo non dimentica il suo GameCube : depositati nuovi marchi Legati alla console in Giappone : Sembra proprio che Nintendo non abbia dimenticato il suo famoso GameCube, la console uscita nel lontano 2001. La grande N, infatti, ha depositato tre nuovi marchi legati alla sua piattaforma in Giappone associati al settore videoludico e, quindi, non al merchandising.La domanda sorge spontanea: perché Nintendo avrebbe depositato nuovi marchi legati al GameCube? L'ipotesi più affascinate sarebbe una riedizione mini, come avvenuto per NES e SNES, ...

Lega - Salvini : “I 50 milioni di euro dei rimborsi elettorali? Non ci sono - spesi in 10 anni” : “Quei soldi non ci sono. sono stati spesi in dieci anni“. Non spiega né come né quando, Matteo Salvini, ma dice che i 50 milioni di euro della truffa sui rimborsi intascati dalla Lega Nord non verranno mai trovati. Né dai magistrati di Genova, che sul caso hanno aperto un’inchiesta, né dai giornalisti che indagano sul percorso di quella somma per la quale al partito ora guidato dal vice-premier è stata chiesta la confisca dai ...

Angelina Jolie eLegantissima tra i reali di Buckingham Palace : ecco la regina di Hollywood (e non solo) : Angelina Jolie elegante come una reale d'Inghilterra. Hanno già fatto il giro del mondo le immagini della meravigliosa attrice di Hollywood, giunta a Londra prendere parte alle celebrazioni del 200esimo anniversario dell'Ordine di San Michele e San Giorgio presso la cattedrale di St. Paul.L'evento, a cui avrebbe dovuto partecipare anche la regina Elisabetta (assente per qualche lieve malessere), riunisce le figure che maggiormente si sono ...

Lega : Bizzotto - Ppe non ha mai chiesto di entrare : Vicenza, 28 giu. (AdnKronos) – ‘La Lega non ha mai chiesto di entrare nel Ppe né intende farlo in futuro. Noi siamo sempre stati e sempre saremo con chi vuole cambiare in profondità questa Europa, e non abbiamo nessuna intenzione di andare a braccetto con chi ha governato male l’Europa in questi anni”. Lo dichiara il capogruppo della Lega al Parlamento Europeo Mara Bizzotto. L'articolo Lega: Bizzotto, Ppe non ha mai ...

