La Lazio non si ferma | visite mediche anche per Berisha

La riveLazione di Robbie Williams : "C'è qualcosa che non torna in me" : 'È un lavoro piuttosto difficile stare nella mia testa. Ho un'interessante forma di malattia mentale compulsiva, ossessiva. Direi' . Così il cantante inglese Robbie Williams torna a parlare dei suoi ...

Belve - Claudia Gerini : “Con Carlo Verdone c’è stata una storia - ma non ero pronta per una reLazione seria” : Claudia Gerini parla della sua storia con Carlo Verdone, ospite di Francesca Fagnani a “Belve”, in onda venerdì 29 giugno alle 22:45 su NOVE. “Nella lista degli uomini innamorati e crollati ai suoi piedi c’è anche il regista di ‘Viaggi di nozze’: quanto è durato quel flirt?”, chiede la giornalista. “E’ durato un pochino – confessa l’attrice -, forse l’anno in cui abbiamo girato ‘Sono pazzo di Iris Blond’, non ...

Lazio - Milinkovic : "Sto bene a Roma - non penso al mercato" : Il centrocampista biancoceleste allontana le voci relative a una sua imminente cessione: "Mi riposerò un po', poi tornerò a Roma. Sto lì con la Lazio, ho un contratto e sono felice così"

Lazio - Immobile : 'Non vedo l'ora di ricominciare. Spero di rivedere Milinkovic in ritiro' : ... 'Sono orgoglioso di quanto fatto quest'anno e ricevere riconoscimenti fa sempre piacere, soprattutto nella mia città - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Ringrazio il sindaco e tutti gli ...

Claudia Gerini : "Flirt con Verdone - ma non ero nelle condizioni per una reLazione seria" : Claudia Gerini è la protagonista della puntata di domani, venerdì 29 giugno 2018, di Belve, la trasmissione condotta da Francesca Fagnani su Nove (in onda a partire dalle ore 22.45). In questa occasione l'attrice ha raccontato il vecchio flirt con Claudio Verdone: Il flirt è durato un pochino, forse l’anno in cui abbiamo girato ‘Sono pazzo di Iris Blond’, non ricordo esattamente. Io ero innamorata di lui da sempre. Abbiamo fatto due film ...

Magra consoLazione : la Svezia non è scarsa : Con il suo calcio essenziale, la Svezia entra tra le prime 16 del mondo. Il talismano si chiama Ibrahimovic. Più parla, più i suoi ex compagni di squadra fanno bene. Senza di lui si sono qualificati ...

Dieta - la coLazione per dimagrire e gli errori da non fare : La colazione è il pasto più importante della giornata, anche quando si è a Dieta. Per dimagrire e affrontare con il giusto sprint gli impegni quotidiani è d’obbligo non commettere errori. Cosa mangiare a colazione? Per prima cosa è fondamentale abbandonare alcuni preconcetti. Quando si è a Dieta infatti non bisogna tagliare troppo le calorie durante questo pasto, perché si rischierebbe di arrivare a pranzo affamati, concedendosi magari ...

Lazio - non solo Tare e Peruzzi - rinnovo in arrivo anche per lo staff medico : La salute prima di tutto. Dopo i rinnovi del ds Tare, del segretario generale Calveri e del club manager Peruzzi, la Lazio in settimana incontrerà i propri medici per discutere il loro futuro. Il ...

“Naike Rivelli ha scoperto che suo padre non è quello che pensava. Ornella Muti non ha saputo dirle chi è” : la riveLazione di Paola Perego : “Naike Rivelli ha scoperto da poco, grazie a un esame del Dna fatto prima in Spagna e poi ripetuto in Italia, che l’uomo che ha sempre chiamato papà non è suo padre” ha dichiarato Paola Perego in un’intervista al Messaggero. La conduttrice brianzola torna in tv, ormai rilanciata mediaticamente dopo la parentesi Parliamone Sabato, e lo fa con uno scoop non da poco. Sarà alla guida per sei settimane di “Non ...

Calciomercato Lazio - non si sblocca l’operazione Felipe Anderson al West Ham : tutti i dettagli : Il presidente della Lazio non ha ancora dato il via libera alla conclusione della trattativa con il West Ham, che resta dunque in stand-by Non si sblocca la trattativa per il trasferimento di Felipe Anderson dalla Lazio al West Ham, il brasiliano dunque resta al momento un giocatore biancoceleste. I motivi della mancata fumata bianca riguardano l’irremovibilità del presidente Lotito, che continua a chiudere 40 milioni fissi, mentre il club ...

7 errori da non fare a coLazione durante la dieta : Lo abbiamo visto diverse volte: saltare la prima colazione, o non farla per bene, ha un effetto sull’aumento di peso. Vale per ogni fascia d’età. Non basta: uno studio giapponese appena pubblicato ha per esempio messo in evidenza che le abitudini scorrette dei genitori, fra le quali proprio saltare la prima colazione, possono influenzare le abitudini alimentari dei figli, svolgendo un ruolo importante nello sviluppo dell’obesità infantile. Gli ...