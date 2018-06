La Giornata degli angeli Grande attesa alla festa Eagles

Beach Volley - Europeo Under 20 - Anapa. Buon avvio degli azzurri : due vittorie e una sconfitta nella prima Giornata : Buona partenza per le due coppie italiane presenti al Campionato Europeo Under 20 di Beach Volley scattato oggi sulla sabbia russa di Anapa. nel torneo maschile Paolo Cappio e Jakob Windisch hanno vinto la gara di esordio, mentre nel torneo femminile Chiara They e Reka Orsi Toth dopo aver ceduto alle forti svizzere Betschart/Baumann (tra le favorite per la vittoria finale) solo al tie break, si sono rifatte ampiamente travolgendo la coppia ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : le finali della prima Giornata. Un’Italia tutta d’ORO! Valanga di successi degli azzurri : prima giornata di finali nel Nuoto, presso il Centro Acuático de Campclar di Tarragona (Spagna), valida per l’edizione 2018 dei Giochi del Mediterraneo e le emozioni non sono mancate. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto in vasca, con particolare attenzione ai colori azzurri. Che assolo Simona Quadarella negli 800 stile libero femminili! Una prestazione di ottimo livello della 19enne romana, allenata da Christian Minotti, che ha saputo ...

Oggi è la Giornata internazionale degli archivi : scopri i più curiosi al mondo! : ROMA – Oggi è la giornata internazionale degli archivi, un’iniziativa promossa dall’International Council on Archives (ICA), con l’obiettivo di accendere i riflettori su un patrimonio inestimabile e davvero curioso. Pochi lo sanno, ma gli archivi hanno un inestimabile valore culturale, storico, civile e anche economico. Si stima infatti che i 101 archivi di Stato italiani, […] L'articolo Oggi è la giornata internazionale degli archivi: ...

Giornata Mondiale degli Oceani - Marevivo lancia l’appello : “Vietiamo l’uso della plastica monouso” : Battaglia densa d’impegni ieri per l’Associazione Marevivo per la celebrazione della Giornata Mondiale degli Oceani. A bordo della Nave Scuola Vespucci, presso il porto di Gaeta, sulle spiagge di Lampedusa, con gli studenti di Sciacca e con i Delfini Guardiani della Maddalena l’associazione ha avuto modo di spiegare le campagne di tutela ambientale che sta portando avanti nel tentativo di arginare il grave problema della dilagante presenza di ...

Giornata degli Oceani - MedReAc : “Tutelare i coralli del Mar Ionio” : Si trova nel Mar Ionio, a largo di Santa Maria di Leuca (Lecce), la più grande comunità di coralli bianchi attualmente conosciuta nel Mediterraneo, che deve essere tutelata creando delle aree di limitazione per la pesca di profondità. E’ l’appello lanciato da MedReAct, l’organizzazione che promuove azioni di recupero della biodiversita’ marina nel Mediterraneo, in occasione della Giornata degli Oceani, richiamando ...

Giornata Mondiale degli Oceani - Rosolino ospite d'eccezione a Gardaland : Un legame molto forte tra sport e natura, quello di Massimiliano Rosolino, che racconta: "Le mie figlie sono pesciolini… mi auguro che abbiano un futuro sportivo perché lo sport ci insegna a ...

Via la plastica dal mare di Lecce : Parco dell’Acquatina più pulito nella Giornata mondiale degli Oceani : Ci hanno pensato i ragazzi delle scuole superiori dei licei Banzi e De Giorgi si sono armati di guanti e sacchi e hanno raccolto le plastiche che invadono il bacino a ridosso della Marina di Frigole. Nel corso della mattinata che – organizzata da Fondazione CMCC, Università del Salento e Comune di Lecce – protagonisti sono stati i ragazzi con esperti, docenti universitari, sportivi, e operatori del turismo e della ristorazione. hanno raccolto ...

Giornata Mondiale degli Oceani - Massimiliano Rosolino al Gardaland SEA LIFE Aquarium : Oggi venerdì 8 giugno, Massimiliano Rosolino è stato ospite d’eccezione della Giornata Mondiale degli Oceani al Gardaland SEA LIFE Aquarium Massimiliano Rosolino, campione olimpico a Sidney 2000 e Mondiale a Fukuoka 2001, è stato testimonial della Giornata Mondiale degli Oceani oggi a Gardaland SEA LIFE Aquarium. L’ex nuotatore ha visitato l’acquario insieme alle figlie Sofia e Vittoria, nelle vesti di padre paladino dell’ambiente, ...

Giornata degli Oceani : dall’Italia impegno per la tutela del mare e contro i rifiuti plastici : ‘Clean our ocean’ è il tema cui è dedicata la Giornata mondiale degli Oceani di questo anno che si celebra oggi in tutto il mondo. In questa occasione la Farnesina ricorda che è un argomento su cui l’Italia è impegnata su due fronti: da una parte promuovendo la protezione di aree marine e dall’altro combattendo i rifiuti plastici che danneggiano l’ambiente e la fauna marina. Sul primo fronte a livello nazionale l’Italia ha raggiunto una quota ...

Giornata mondiale degli oceani - l'Onu : "Se non cambiamo presto ci sarà più plastica che pesci" : L'edizione 2018 è dedicata alla lotta contro la plastica, autentico flagello dei mari di tutto il mondo. Compreso il Mediterraneo, dove presto partirà un esperimento con enormi acquari salvavita

Giornata Mondiale degli Oceani : LifeGate PlasticLess per l’economia circolare - un mare di idee contro un oceano di plastica : Nella Giornata istituita dalle Nazioni Unite per celebrare e tutelare le distese d’acqua del Pianeta, LifeGate presenta LifeGate PlasticLess, un’iniziativa concreta per la salvaguardia dei mari italiani, nei quali convogliano quasi 90 tonnellate di plastica ogni giorno. Sempre più diffuse e pericolose sono le cosiddette microplastiche inferiori ai 5 millimetri che, attaccandosi alle alghe, scambiate per cibo, vengono ingerite dai pesci, ...

Giornata mondiale degli oceani - i prodotti per viverla al meglio : ... grazie anche alle numerose iniziative dai docufilm alle dirette Facebook, passando per le immersioni guidate che offrono un contatto più diretto con il mondo sottomarino, ambito in cui non mancano l'...

Giornata Mondiale degli Oceani - WWF : il Mediterraneo una pericolosa trappola di plastica : Un mare piccolo rispetto agli Oceani, appena l’1% dei mari del mondo, con un’enorme biodiversità ma con una ‘impronta umana’ insostenibile se si considera l’inquinamento da plastica: nel bacino del Mediterraneo si concentra infatti il 7% della microplastica globale. Il Mare Nostrum si sta trasformando in una pericolosa trappola per la plastica e l’impatto grava sulle specie marine e sulla salute umana, secondo quanto riportato dal nuovo report ...

Gardaland SEA LIFE Aquarium festeggia la Giornata Mondiale degli Oceani : Indietro 8 giugno 2018 2018-06-08T10:46:29+00:00 ROMA – In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, Gardaland SEA LIFE Aquarium accoglie, presso la vasca Oceanica, un esemplare di Pesce Napoleone per dare il via ad un progetto di monitoraggio. Il Pesce Napoleone, che fa parte delle specie protette dalla CITES (Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate […] L'articolo Gardaland SEA LIFE Aquarium festeggia la ...