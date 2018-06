La giornalista più bella dei Mondiali si confessa | Giorgia Rossi rivela | “io diversa da

Striscia la Notizia - stasera in onda il più giovane giornalista del programma : ecco quanti anni ha Eric Barbizzi : Questa sera alle 20:45 esordisce a Striscia la Notizia il più giovane consulente scientifico della televisione, Eric Barbizzi . Il ragazzo di quattordici anni vanta interviste importanti come quella ...

Giornata libertà stampa : dalle querele ai 6 euro a pezzo - è sempre più difficile fare il giornalista : È sempre emozionante per chi fa questo mestiere festeggiare la Giornata Mondiale della libertà di stampa (World Press Freedom Day). È un modo per ricordare quanto sia prezioso il mestiere che facciamo, al di là delle critiche, spesso giuste, sull’abbassamento della qualità degli articoli, l’assenza diffusa di spirito critico, la scarsa indipendenza. Normalmente in questa Giornata si ricordano soprattutto i reporter, spesso freelance, ...

Afghanistan : nel doppio attacco suicida muore il grande fotogiornalista che raccontava al mondo un paese senza più speranza : Negli ultimi 15 anni sono morti più di 1000 giornalisti nel mondo. via The Guardian Nelle ultime settimane, l'Afghanistan è stato al centro di una serie di attacchi. Qualche giorno fa sono state ...

Diletta Leotta hot in cucina - la giornalista sempre più scatenata sui social [FOTO] : 1/16 Foto Instagram ...

Landolfi si scusa per lo schiaffo al giornalista : 'Ha fatto più male a me che a lui' : Si è conclusa con le scuse in diretta dall'ex ministro Mario Landolfi al giornalista Danilo Lupo, nello studio di 'Non è l'Arenà, la vicenda dello schiaffo del primo al secondo. Ieri sera Lupo, ...