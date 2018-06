La Francia stende l’Argentina

sportfair

(Di sabato 30 giugno 2018) Kazan, 30 giu. (AdnKronos) – Prova di forza dellache negli ottavi di finale dei piega 4-3 l’Argentina alla Kazan Arena approdando così ai quarti di finale. Dopo una gara ricca di colpi di scena i transalpini passano subito in vantaggio al 12′ su rigore grazie a Griezmann ma vengono prima recuperati da un gol di Di Maria, 41′, e a inizio ripresa passano in svantaggio per un tocco di Mercado. La squadra di Deschamps non si disunisce e trova il pari al 57′ con Pavard, sale poi in cattedra Mbappé che con una doppietta al 64′ e 68′Messi e compagni. Nel recupero, 93′, la rete di testa di Aguero rende incandescenti i secondi che separano le due squadre dal triplice fischio. Stasera la sfida Uruguay-Portogallo deciderà la prossima avversaria dellaai quarti.Parte forte la formazione di Deschamps che al 9′ ...