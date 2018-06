La Francia stende l’Argentina : Kazan, 30 giu. (AdnKronos) – Prova di forza della Francia che negli ottavi di finale dei piega 4-3 l’Argentina alla Kazan Arena approdando così ai quarti di finale. Dopo una gara ricca di colpi di scena i transalpini passano subito in vantaggio al 12′ su rigore grazie a Griezmann ma vengono prima recuperati da un gol di Di Maria, 41′, e a inizio ripresa passano in svantaggio per un tocco di Mercado. La squadra di ...

Russia 2018 - l’Argentina è fuori. La Francia stende l’Albiceleste di Lionel Messi e va ai quarti : “Può essere ancora il Mondiale di Leo Messi”. Nonostante un inizio complicato Diego Armando Maradona era ancora convinto che l’Argentina e la sua stella Lionel Messi potessero recitare un ruolo da protagonisti in questa Coppa del Mondo. E invece no. La Francia ha battuto l’Albiceleste per 4-3 e si è qualificata per i quarti di finale della Coppa del Mondo, in Russia. La reti al 13′ su rigore Griezmann, al 40′ Di Maria, ...

