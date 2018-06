La Francia elimina l’Argentina di Messi  4-3 agli ottavi | show di Mbappé Le foto

La Francia ha eliminato l’Argentina : Con una vittoria per 4 a 3 agli ottavi di finale dei Mondiali, in una partita spettacolare dominata da Kylian Mbappé The post La Francia ha eliminato l’Argentina appeared first on Il Post.

I Mondiali 2018 di calcio si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio.

Mondiali Russia 2018 - ottavi di finale : Francia e Uruguay favorite - Messi e Cr7 a rischio eliminazione : La fase a gironi dei Mondiali di Russia si è conclusa – non senza sorprese – e nel weekend prenderanno il via gli ottavi di finale. I match in programma domani si preannunciano davvero spettacolari e, alle 16.00, alla Kazan Arena si affronteranno Francia e Argentina, due tra le grandi favorite alla vittoria finale: per i bookmaker britannici di Stanleybet sono i francesi a partire con i favori del pronostico, con la loro vittoria quotata a ...

Germania eliminata - super Argentina-Francia agli ottavi

Francia-Danimarca - il biscotto è servito : Australia eliminata prima di scendere in campo : Francia e Danimarca non si fanno male, prendendosi un punto a testa e volando a braccetto agli ottavi di finale: niente da fare per l’Australia, sconfitta dal Perù Un biscotto servito freddo, non andato però di traverso all’Australia, sconfitta senza appello dal già eliminato Perù. Francia e Danimarca però si son tolte ogni dubbio, confezionando un pareggio noioso e alquanto strano. Difficile credere che due formazioni come quelle di ...

Crolla l'Argentina con la Croazia - Messi ad un passo dall'eliminazione. La Francia vince : L'albiceleste sconfitta per 3 a 0. I francesi passano agli ottavi di finale. Oggi Serbia-Svizzera, Nigeria-Islanda ma soprattutto Brasile-Costarica--È tornato il sorriso sul volto di Neymar, dopo l'allarme per il dolore alla caviglia destra che lo aveva costretto ad abbandonare il riscaldamento di martedì scorso. Anche ieri il fuoriclasse del Paris Saint Germain si è allenato con i compagni, e sarà regolarmente in campo a San Pietroburgo ...

Francia-Perù 1-0 - Mondiali 2018 : basta un gol di Mbappé per centrare gli ottavi di finale. Peruviani eliminati : Altro giro, altra vittoria di misura per la Francia. Contro il Perù è bastato un gol di Mbappé, decisivo per portare agli ottavi di finale col minimo sforzo i ragazzi di Didier Deschamps, ai quali ora basterà un punto martedì sera contro la Danimarca per assicurarsi il primo posto del gruppo C. La Francia è stata più convincente rispetto alla prima uscita con l’Australia, ma ha avuto il demerito di specchiarsi troppo nella ripresa, ...

RISULTATI MONDIALI 2018: La Francia va agli ottavi eliminando il Perù

Diretta Francia Perù, risultato finale 1-0: Sudamericani eliminati