Kimi Raikkonen | GP Austria 2018 | “Non potevo fare molto di più | domani proveremo a

F1 - la McLaren fa sul serio per Kimi Raikkonen : spunta una clausola che mette il team di Woking con le spalle al muro : Una volta salutato Fernando Alonso, la McLaren potrebbe avere l’obbligo contrattuale di avere un pilota che abbia vinto almeno un Gp in Formula 1: ecco perché Raikkonen fa al caso del team di Woking La McLaren fa sul serio per Kimi Raikkonen, al netto di smentite e depistaggi che, quando si tratta di mercato, sono all’ordine del giorno. Metabolizzato ormai il quasi certo addio di Fernando Alonso, stuzzicato dalla possibilità di ...

F1 - Charles Leclerc verso la Ferrari! Addio Kimi Raikkonen - annuncio nelle prossime settimane? : Charles Leclerc potrebbe essere il nuovo pilota Ferrari per il 2019. Le voci su un suo futuro rosso sono sempre più insistenti e, come riporta la Gazzetta dello Sport, l’annuncio ufficiale sembra essere nell’aria: si parla già di una comunicazione in concomitanza del GP di Germania previsto a metà luglio, oppure dovremo attendere la fine dell’estate, magari tra fine agosto e inizio settembre con i GP di Spa e Monza. Il 20enne ...

Rally - la Toyota stuzzica Kimi Raikkonen : i vertici del team aprono ad un clamoroso scenario : Il responsabile del progetto Toyota Gazoo Racing WRC ha aperto alla possibilità che Raikkonen svolga un test con la Yaris La Toyota chiama Kimi Raikkonen, stuzzicando il pilota della Ferrari a salire a bordo della Yaris per un test che potrebbe far sbocciare nuovamente nell’animo del finlandese l’amore per il Rally. A rivelarlo è Tommi Makinen, responsabile del progetto Toyota Gazoo Racing WRC: “Kimi non ha provato nulla sino a ...

F1 - GP Francia 2018 : Kimi Raikkonen e un podio “inutile”. Futuro in Ferrari già scritto? : Nella giornata che ha visto Sebastian Vettel naufragare dopo il contatto con Valtteri Bottas, è toccato a Kimi Raikkonen portare la Ferrari sul podio. Il pilota finlandese si è classificato al terzo posto nel GP di Francia, al termine di una gara da protagonista assoluto. Iceman ha sì sfruttato i problemi e gli incidenti di chi lo precedeva, ma al momento giusto ha saputo piazzare la zampata, da campione vero, prendendosi un terzo posto più che ...

Kimi Raikkonen - GP Francia 2018 : “Buona gara - avevamo velocità : ottimo podio. Divertito con i sorpassi” : Kimi Raikkonen è riuscito a conquistare il terzo posto nel GP di Francia 2018, ottava tappa del Mondiale F1. Il finlandese della Ferrari è salito sul podio grazie a un bel sorpasso nel finale su Dani Ricciardo, sfruttando al meglio anche l’incidente di Sebastian Vettel e Valtteri Bottas al via. Queste le dichiarazioni che lo scandinavo ha rilasciato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara: “Abbiamo fatto una buona gara, ...

VIDEO F1 - Kimi Raikkonen sorpassa Dani Ricciardo nel finale - podio nel GP di Francia! : Kimi Raikkonen ha conquistato il terzo posto nel GP di Francia 2018, ottava tappa del Mondiale F1. Il finlandese della Ferrari è riuscito a salire sul podio grazie a un sorpasso nel finale ai danni di Dani Ricciardo. Di seguito il VIDEO con la manovra dell’ex Campione del Mondo capace di superare l’australiano della Red Bull. FOTOCATTAGNI Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ...

Sventola il vessillo di Hamilton sul (Le) Castellet - Vettel sbaglia e… paga : Kimi Raikkonen sul podio : Dominio di Lewis Hamilton nel Gp di Francia, il pilota britannico vince la terza gara di questa stagione salendo nuovamente in testa alla classifica mondiale piloti. Verstappen e Raikkonen completano il podio Anonimo in Canada, devastante in Francia. Cambia il continente e cambia anche Lewis Hamilton, splendido sul circuito francese che torna ad ospitare la Formula 1 dopo quasi vent’anni. Photo4 / LaPresse Il campione del mondo piazza il ...

F1 - Kimi Raikkonen la zavorra della Ferrari. Ogni qualifica un errore - Vettel dovrà fare tutto da solo per il Mondiale : La Ferrari ha un serio problema all’interno del proprio team e si chiama Kimi Raikkonen. Il finlandese sta attraversando un periodo molto complicato, non riesce più a esprimersi ai massimi livelli, sembra sempre più in affanno ed è lontano dai picchi toccati in una gloriosa carriera. L‘ultimo uomo capace di vincere un Mondiale al volante di una Rossa (e sono ormai passati undici anni da quel momento indimenticabile…) continua a ...

Kimi Raikkonen - GP Francia 2018 : “Nella Q3 ho sbagliato troppo - domani proveremo a spingere” : Deludente sesto posto per Kimi Raikkonen nelle qualifiche del Gran Premio di Francia di Formula Uno 2018 sul tracciato di Le Castellet. Il pilota finlandese chiude ad un secondo di distacco dalla pole position di Lewis Hamilton, con un finale nel quale ha commesso davvero troppi errori. Il primo tentativo della Q3 lo ha visto perdere addirittura sette decimi nell’ultimo settore, quindi è rientrato in pista con un nuovo set di gomme, ha ...

F1 - Mondiale 2018 : Kimi Raikkonen all’ultimo anno in Ferrari? Il prescelto è Charles Leclerc ma… : La voci si fanno insistenti: Kimi Raikkonen a fine stagione lascerà il mondo delle corse. E’ questo quanto emerge dal paddock di Le Castellet (Francia), nel weekend dell’ottavo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il pilota della Ferrari, reduce da un negativo GP in Canada, a Montreal, è ancora una volta al centro dell’attenzione relativamente al mercato. Il suo contratto in scadenza con la Rossa alimenta tante ...

F1 - GP Francia 2018 : Kimi Raikkonen - serve una svolta. Finlandese poco incisivo nel supporto a Vettel in chiave iridata : Una domanda interessante che si potrebbe fare dopo questi primi sette Gran Premi del Mondiale di Formula Uno 2018 è: quante volte Kimi Raikkonen ha dato una mano concreta a Sebastian Vettel? O meglio: quante volte il Finlandese ha preceduto al traguardo il rivale numero uno del suo compagno di scuderia, ovvero Lewis Hamilton? La risposta è semplice, quanto amara: in una sola occasione, in Cina, dopo che proprio Vettel fu messo fuori causa da Max ...

F1 - Mondiale 2018 : Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas - un confronto impietoso. La seconda guida conterà molto nella sfida tra Vettel e Hamilton : Sebastian Vettel si è ripreso la testa del Mondiale di Formula 1. Il tedesco ha superato Lewis Hamilton di un solo punto, dominando il GP del Canada e approfittando della gara anonima del suo rivale. La Ferrari ha piazzato un bel colpo a Montreal, ma quello canadese è stato l’ennesimo fine settimana a due facce: Seb ride, Kimi Raikkonen un po’ meno, dopo un’altra gara a luci spente. Il sesto posto del pilota finlandese è ...

