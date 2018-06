agi

: RT @Agenzia_Italia: Kebab e sexy shop banditi dal cuore di #Genova - StaserasolounTG : RT @Agenzia_Italia: Kebab e sexy shop banditi dal cuore di #Genova - NoiSiamoPronti : RT @Agenzia_Italia: Kebab e sexy shop banditi dal cuore di #Genova - GianCrown : RT @Agenzia_Italia: Kebab e sexy shop banditi dal cuore di #Genova -

(Di sabato 30 giugno 2018)- prima in Liguria - vieta l'apertura di attività quali kebab, call center, money transfer, sexy shop nel centro storico, il più grande d'Europa e patrimonio Unesco. È il risultato di un'intesa tra Comune, Regione e Camera di Commercio, formalizzata da una delibera comunale approvata ieri in seduta straordinaria. A promuovere il provvedimento, l'assessore al Commercio Paola Bordilli (Lega). La delibera fa riferimento a due aree: la prima riguarda tutto il centro storico dove queste attività sono vietate, la seconda è un'area più ristretta, una zona rossa definita "di pregio", che coinvolge le vie Garibaldi, XXV aprile, via Pre', Balbi, Luccoli, già interessate dal Patto d'area, dove non solo le predette attività sono vietate, ma chi apre ...