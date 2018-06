Juventus | maxi offerta del Chelsea | 100 milioni per Higuain e Rugani

Juventus - arriva una maxi offerta per Rugani : bianconeri pronti a dire sì al Chelsea : La Juventus sta trattando il passaggio di Rugani al Chelsea, il club londinese ha avanzato una proposta molto allettante ai bianconeri Rugani potrebbe essere il primo acquisto dell’era Sarri al Chelsea. Il club inglese ha avviato i contatti con la Juventus per arrivare al difensore centrale. Dall’Inghilterra si fa un gran parlare della proposta dei Blues per Rugani, sulla base di 35 milioni di sterline (40 milioni di euro). ...

Udinese-Juventus : maxi operazione da 35 milioni di euro - i dettagli : Udinese e Juventus si apprestano a concludere un affare molto remunerativo per le casse del club bianconero: tutti i dettagli Udinese e Juventus sono in procinto di concludere una maxi operazione che vedrà volare da Torino ad Udine ben tre calciatori. Per tutti questi giovani, il club bianconero si terrà il diritto di recompra a cifre prefissate, nel frattempo però sembra aver deciso di disfarsene. L’Udinese si appresta ad acquistare i ...

Calciomercato Juventus - maxi scambio per Milinkovic-Savic? Rumours : La Juventus si sta muovendo con grande attenzione sul mercato in questo periodo caldissimo. Il primo obiettivo della dirigenza bianconera è l'acquisto di un centrocampista di qualita', che possa alzare il livello della linea mediana bianconera. Il primo obiettivo della Juventus è Sergej Milinkovic-Savic, giocatore serbo protagonista di un'ottima stagione con la maglia della Lazio. --Alla guida di Simone Inzaghi, infatti, il calciatore di origini ...

Calciomercato Juventus - Chiesa : maxi offerta e rilancio Inter : MANDRAGORA E PJACA LE DUE CONTROPARTITE BIANCONERE. PAPÀ ENRICO PREFERIREBBE FARLO RESTARE A FIRENZE OPPURE UN TRASFERIMENTO IN NERAZZURRO--Federico Chiesa è al centro di un'asta di mercato: stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine de 'La Gazzetta dello Sport', sia il Napoli che la Juventus sono arrivate ad offrire alla Fiorentina 50 milioni di euro più due contropartite per l'acquisto dell'attaccante classe 1997.

Calciomercato Juventus - maxi scambio con il Real? : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Salutato Buffon che potrebbe decidere di continuare in un top club, come Paris Saint Germain, Liverpool o Real Madrid, il futuro di Massimiliano Allegri è in bilico. Su di lui è molto forte l'interesse di alcuni club di Premier League come l'Arsenal e non solo. Molto dipendera' dalle scelte di mercato del club bianconero. Il tecnico toscano, infatti, vuole una squadra per ...

Juventus-Milan - non solo la Coppa Italia : blitz anche di calciomercato - si pensa ad una maxi-operazione - ecco i calciatori che possono cambiare maglia : Si avvicina sempre di più la gara di Coppa Italia tra Juventus e Milan, finale che preannuncia grande spettacolo tra due squadre che non stanno attraversando un momento entusiasmante dal punto di vista della prestazione, il fattore psicologico è comunque a favore della squadra di Allegri che ha virtualmente conquistato lo scudetto ma gli uomini di Gattuso possono salvare la stagione alzando un trofeo. Quella di domani sarà anche ...