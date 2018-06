Juventus | il prezzo degli abbonamenti sale fino al 30% e i tifosi s' infuriano

Cancelo alla Juventus / Il Valencia fissa il prezzo : 40 milioni cash : Cancelo alla Juventus , il Valencia fissa il prezzo : 40 milioni cash , senza contropartite. La Juventus resta comunque in pole position per l'ex Inter degli spagnoli(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 10:35:00 GMT)

Preziosi : 'Perin-Juventus? Non ho fissato un prezzo' : TORINO - Anche Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha commentato la trattativa con la Juve per Mattia Perin a margine dell'assemblea di Lega: ' Non ho fissato un prezzo. Si discute, ci si rivede. ...