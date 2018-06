Juventus | Buffon e Lichtsteiner salutano e ringraziano | i messaggi social

L'ultimo giorno di Buffon alla Juventus : Ultimo giorno da dipendente Juve per Gigi Buffon. Il contratto scade il 30 giugno e il quarantenne portiere celebre la fine ufficiale del suo lunghissimo ciclo bianconero con una miscellanea di foto ...

"17 anni di amici - lacrime - vittorie - delusioni. Porterò tutto con me". Buffon saluta la sua Juventus : Ultimo giorno alla Juventus per Gigi Buffon. Il contratto scade il 30 giugno e il quarantenne portiere celebre la fine ufficiale del suo lunghissimo ciclo bianconero con una miscellanea di foto sui social. "17 anni in bianconero che ci concludono ufficialmente oggi. 17 anni di amici, compagni, lacrime, vittorie, sconfitte, trofei, parole, rabbia, delusioni, felicità, tante, tantissime emozioni, non dimenticherò mai nulla. ...

Juventus - Buffon saluta i bianconeri : “17 anni di amici - vittorie - lacrime e…” : Buffon- Gigi Buffon saluta ufficialmente la Juventus dopo 17 anni. Un addio ufficiale confermato sul proprio account twitter. 17 anni da protagonista in bianconero. “17 anni in bianconero che si concludono ufficialmente oggi. 17 anni di amici, compagni, lacrime, vittorie, sconfitte, trofei, parole, rabbia, delusioni, felicità e tante, tantissime emozioni. Non dimenticherò mai nulla. Porterò […] L'articolo Juventus, Buffon saluta i ...

Buffon dice addio alla Juventus : il messaggio commosso - oggi è l’ultimo giorno da bianconero : Gigi Buffon ha salutato la Juventus con un messaggio social nel suo ultimo giorno da calciatore bianconero prima di firmare col Psg “17 anni in bianconero che si concludono ufficialmente oggi. 17 anni di amici, compagni, lacrime, vittorie, sconfitte, trofei, parole, rabbia, delusioni, felicità e tante, tantissime emozioni. Non dimenticherò mai nulla. Porterò sempre tutto con me. #FinoallaFine”. Con questo messaggio apparso su ...

Calcio : squalifica di tre turni per Gianluigi Buffon in Champions League per l’espulsione in Real Madrid-Juventus : “Un essere umano non può fischiare un’uscita di scena di una squadra dopo un episodio stradubbio: altrimenti posto del cuore ha un bidone della spazzatura“, furono queste le parole pronunciate da Gianluigi Buffon (ex portiere della Juventus), nel noto match dell’11 aprile scorso contro il Real Madrid, in Champions League, finito con un cartellino rosso per Gigi e le frasi “poco carine” nei confronti ...

