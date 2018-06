Juventus | anche Lichtsteiner saluta il club | “7 anni incredibili”

Juventus sorpassata per Godin : c’è il Manchester United : Godin sta giocando un grande Mondiale con l’Uruguay, intanto i suoi agenti lavorano sul mercato per definirne il futuro Il difensore uruguaiano Diego Godin potrebbe lasciare l’Atletico Madrid per andare a rinforzare il reparto arretrato del Manchester United. E’ quanto scrive il quotidiano spagnolo ‘As’, secondo il quale il giocatore 32enne, in scadenza di contratto al termine della prossima stagione, potrebbe ...

Martial alla Juventus/ Calciomercato - bomba dall'Inghilterra : "Accordo con il Manchester United : 90 milioni" : Martial alla Juventus, bianconeri sulle tracce dell'attaccante del Manchester United: secondo la stampa inglese c'è l'accordo tra i due club, le ultime

Van Basten ‘punge’ la Juventus : “vince solo in Italia” - poi bordate anche alla Nazionale : Marco Van Basten rimpiange il suo Milan e punzecchia la Juventus. L’ex calciatore rossonero ha rilasciato interessanti dichiarazioni alla ‘Gazzetta dello Sport’: “rispetto ai miei anni è cambiato proprio tanto e mi dispiace. Il mio Milan era italiano, Berlusconi, noi tre olandesi e un gruppo fortissimo. Ora il proprietario è cinese, non lo conosco neanche. E la squadra non è quella di trent’anni fa. Purtroppo il livello ...

LEWANDOWSKI ALLA Juventus? / Calciomercato - arriva anche Boateng dal Bayern Monaco ma solo se... : LEWANDOWSKI ALLA JUVENTUS? Calciomercato: dal Bayern Monaco a Torino ne possono arrivare addirittura due. Insieme all'attaccante polacco infatti ci potrebbe essere Jerome Boateng.

Juventus - incontro in settimana con il Manchester United per Darmian. E su Cancelo… : Nel corso della prossima settimana ci sarà un incontro tra Juventus e Manchester United per Darmian, i bianconeri però non mollano Cancelo La Juventus continua a lavorare per il terzino destro, mantenendo vivi i contatti con il Valencia e il Manchester United per Cancelo e Darmian. Dopo aver incontrato gli spagnoli la settimana scorsa a Milano, un confronto diretto con il club inglese avverrà nei prossimi giorni, con l’obiettivo di ...

Golovin alla Juventus/ Ultime notizie dalla Spagna : anche l'Arsenal sul giocatore : Golovin alla Juventus, il russo ci spera: la Serie A è un bel campionato, l'interesse mi onora. Dichiarazioni interessanti al termine di Russia Arabia Saudita ai Mondiali

GOLOVIN ALLA Juventus/ Anche Ancelotti ad assistere al suo show contro l'Arabia Saudita : GOLOVIN ALLA JUVENTUS, il russo ci spera: la Serie A è un bel campionato, l'interesse mi onora. Dichiarazioni interessanti al termine di Russia Arabia Saudita ai Mondiali

DIRETTA/ Juventus Inter Under 15 (risultato live 0-2) streaming video e tv : Gnonto colpisce anche una traversa : DIRETTA Inter Juventus Under 15: info streaming video e tv della finale per il campionato Giovanissimi Nazionali, Serie A e B. In palio oggi il titolo italiano di categoria.

Golovin alla Juventus / Kanchelskis stupito : non vale una big - è da metà classifica : Golovin alla Juventus? Calciomercato news: la dirigenza della Vecchia Signora cerca il gioiello del Cska Mosca ma senza fretta, e Kanchelskis stronca il connazionale

FASSONE/ "La Serie A deve prendere spunto dalla Juventus - modello anche per il Milan" : FASSONE: "Juventus modello da seguire nel calcio italiano, anche per il Milan." L'ad rossonero ha parole di elogio per i bianconeri, da sette anni sul trono della Serie A

Anche Juventus e Napoli allo Sport Digital Marketing Festival : Con la partecipazione speciale del C.O.N.I., di due 'atleti 4.0' - Sara Cardin, campionessa del mondo di karate e Michele Evangelisti, ultratrailer. Hanno risposto con entusiasmo all'invito dell'...

Juventus - Chiellini : 'Anche nella prossima stagione punteremo a vincere tutto' : Ripartire con la solita voglia di vincere tutto e cercare di entrare ancora più prepotentemente nella storia. Magari con l'ottavo scudetto consecutivo. Il neo capitano della Juventus, Giorgio ...

Milan - nel mirino c'è Badelj. Anche la Juventus sul croato : Diversi club interessati al centrocampista che si è svincolato a parametro zero. La dirigenza rossonera fa pressing, Lazio e bianconeri alla finestra