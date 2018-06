Juve Per Chiellini quattordicesima stagione in bianconero

JuveNTUS - BARZAGLI E CHIELLINI RINNOVANO : È UFFICIALE/ Ultime notizie - due anni da capitano per King Kong : JUVENTUS, BARZAGLI e CHIELLINI RINNOVANO: è UFFICIALE. Accordo per il prolungamento rispettivamente fino al 2019 e fino al 2020: il commento del club bianconero(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 18:20:00 GMT)

Juventus - rinnovo di contratto per Chiellini e Barzagli : I senatori restano a Torino: rinnovo del contratto per Chiellini e Barzagli, big della Juve e protagonisti nelle ultime 7 stagioni in cui il club di Agnelli ha sempre vinto lo scudetto. Il primo, neo ...

MILINKOVIC-SAVIC ALLA JuveNTUS? "È IL TOP"/ Calciomercato Lazio - Immobile : "Spero di rivederlo in ritiro" : MILINKOVIC-SAVIC ALLA JUVENTUS? "E' il top". Reduce dal Mondiale 2018, il serbo di proprietà Lazio è finito nel mirino dei bianconeri: ecco la sua apertura(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 13:21:00 GMT)

Calciomercato : il Chelsea offre 23 milioni per Golovin - accordo con la Juve in pericolo : Calciomercato– Si complica la trattativa per il trasferimento di Alexander Golovin alla Juve. Lo scrive il Mundo deportivo, riferendo di un’intromissione fulminea di Roman Abramovich, patron del Chelsea, nella vicenda relativa al possibile trasferimento del centrocampista russo. Abramovich, scrive il quotidiano spagnolo, potrebbe far pesare la propria amicizia con il plenipotenziario del Cska, Yevgeny Giner, e c’è chi ...

Ghoulam alla Juventus?/ Se parte Alex Sandro i bianconeri pronti ad un'offerta per il terzino del Napoli : La Juventus avrebbe puntato su Faouzi Ghoulam, terzino algerino in forza al Napoli, in caso di partenza di Alex Sandro cercato dal Manchester United e dai tedeschi del Bayern Monaco(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 12:25:00 GMT)

Mondiali - la classifica dei convocati per club nella storia : Juventus prima! : TORINO - Szczesny, Benatia, Lichtsteiner, Bentancur, Matuidi, Khedira, Cuadrado, Dybala, Higuain, Douglas Costa, Mandzukic e - considerando la proprietà del cartellino - anche Marko Pjaca. C'è già chi ...

Calciomercato Juventus - ecco perchè Cristiano Ronaldo non è solo un sogno : via due big - la squadra per tentare l’assalto alla Champions [FOTO] : Calciomercato Juventus – La Juventus è sempre più scatenata sul Calciomercato, i bianconeri pensano in grande in vista della prossima stagione con l’intenzione di tentare l’assalto alla Champions League, obiettivo sfumato per poco nelle ultime stagioni. Ore caldissime per le strategie bianconere, il sogno porta il nome di Cristiano Ronaldo. . Secondo alcune indiscrezioni provenienti direttamente dalla Spagna, la clausola ...

Genoa - Preziosi bacchetta Perin : “ecco cos’ha fatto durante la trattativa con la Juve” : Mattia Perin ha lasciato il Genoa in estate per approdare alla Juventus, il patron del Grifone Preziosi adesso spiega i retroscena dell’affare Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha parlato della cessione di Perin. Ai microfoni del Secolo XIX, il patron si è detto un po’ rammaricato per come è andata la trattativa: “Perin aveva ancora un solo anno di contratto, nell’ultima stagione abbiamo inseguito il suo ...

Cancelo : «E' un sogno : Forza Juve. Grazie mamma - è per te» : TORINO - Il motto della Vecchia Signora è già il motto di Joao Cancelo: ' Forza Juve, #finoallafine ', dice il portoghese, colpo bianconero da 40 milioni e più. La sua giornata torinese serve per ...

Ufficiale - Cancelo alla Juventus per 40 - 4 milioni : contratto di 5 anni : Joao Cancelo è ufficialmente un giocatore della Juventus. Lo ha reso noto la società bianconera con un comunicato pubblicato sul proprio sito internet. Per aggiudicarsi le prestazioni sportive del laterale la Juventus ha trovato un accordo con il Valencia per 40,4 milioni di euro. Cifra che potrà essere pagata nel corso di tre esercizi. Gli […] L'articolo Ufficiale, Cancelo alla Juventus per 40,4 milioni: contratto di 5 anni è stato ...

Cancelo alla Juventus - oggi visite mediche e firma per il laterale portoghese : Ancora poche ore e poi João Pedro Cavaco Cancelo sarà ufficialmente un giocatore della Juventus. Nel giorno di mercoledì 27 giugno il laterale che l'anno scorso ha militato nell'Inter si sottoporrà prima alle visite mediche e poi si recherà presso l'area della Continassa per la firma sul nuovo contratto che lo renderà di fatto un giocatore bianconero. C'è curiosità sportiva dietro all'affair; l'anno scorso, infatti, con la maglia della Beneamata ...

Udinese - è fatta per Mandragora : i dettagli economici dell’affare (costoso) e la “strana” recompra per la Juventus : Rolando Mandragora si trasferirà all’Udinese dopo l’annata al Crotone, raggiunto l’accordo tra il club friulano e la Juventus Rolando Mandragora prenderà le redini del centrocampo dell’Udinese. Il regista che nella passata stagione ha giocato in forza al Crotone, lascerà dunque la Juventus a titolo definitivo, dopo essere stato sotto l’ala bianconera a lungo. Secondo quanto rivelato da Skysport, la trattativa andrà ...

Inter - Politano si avvicina. Juventus - visite mediche per Cancelo. Lainer-Napoli : L'Inter ufficializza Nainggolan , accelera per Politano , senza trascurare Malcom e gli obiettivi a centrocampo: Dembélé e Carvalho. Ieri, il ds Ausilio ha fatto un nuovo punto di calciomercato e ...

Il Barcellona prepara l’offerta shock per Milinkovic-Savic : la Juve ‘trema’ e Lotito traballa : Milinkovic-Savic è finito nel mirino del Barcellona, il club catalano prepara una clamorosa offerta da sottoporre a Lotito Milinkovic-Savic è uno dei calciatori più richiesti del calciomercato europeo. Alla Lazio ha fatto faville ed ora potrebbe decidere di andare a cercar fortuna altrove, in un club che lotta per vincere tutto. Uno di questi club potrebbe essere il Barcellona che, secondo Skysport UK, avrebbe messo gli occhi sul serbo. Si parla ...