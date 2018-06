rockol

: James Arthur, il prossimo album sarà l’ultimo? - rockolpoprock : James Arthur, il prossimo album sarà l’ultimo? - DianaBlaz1D : Ricordo anni fa.. Qualcuno mi disse che dovevo fare attenzione quando si tratta d'amore #impossible James Arthur ??… - Raffipaffy : #YouDeserveBetteracoustic VOLATE ADESSO ORA A SENTIRE LA VERSIONE ACUSTIMA DI JAMES ARTHUR ADORO MI COMMUOVO -

(Di sabato 30 giugno 2018) Non possiamo vivere senza di te e senza la tua musica, così come la musica è sempre stata il tuo mondo. Spero che sia uno scherzo del venerdì ma NON è divertente", scrive qualcuno. E un altro utente ...