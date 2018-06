Italiaonline | Di Maio incontra lavoratori | lunedì tavolo crisi

Di Maio vedrà lavoratori Italiaonline : TORINO, 30 GIU - Il vicepremier Luigi Di Maio, atteso in serata a Torino per fare il punto sull'eventuale candidatura di Torino alle Olimpiadi invernali del 2026 con la maggioranza pentastellata che ...

Italiaonline - lavoratori in sciopero : “Sabato cercheremo Di Maio ovunque sia e bloccheremo Torino” : I lavoratori della sede di Torino di Italiaonline sono in sciopero e sabato faranno un presidio davanti alla Prefettura e cercheranno di incontrare il vicepremier Luigi Di Maio “ovunque si trovi”. La decisione è arrivata durante un’assemblea presso la sede della Cgil, dopo che giovedì l’incontro al ministero del Lavoro si è chiuso con un nuovo nulla di fatto. L’azienda (ex Seat Pagine Gialle, fusa da due anni nella Italiaonline ...

Bomba Italiaonline per Di Maio Scatta lo sciopero nazionale Licenziamento per 330 dipendenti : Dopo una lunga trattativa partita il 20 marzo, se non si troverà entro il 2 luglio un accordo al Dicastero di via Fornovo fra l'azienda e il sindacato sugli esuberi, la mattina successiva potrebbero Scattare le lettere di Licenziamento per 400 lavoratori della web company Segui su affaritaliani.it