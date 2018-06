Italiano Rally - Ceccoli vince il 46 Rally di San Marino

quattroruote

(Di sabato 30 giugno 2018) Danielee Piercarlo Capolongo, a bordo della loro Skoda Fabia R5, hanno vinto il 46di San. Seconda posizione per la coppia Campedelli-Canton su Ford Fiesta R5 - unico reduce tra i pretendenti al CIR - mentre in terza posizione troviamo l'altra Skoda Fabia R4 di Pietarinen-Raitanen su Peugeot 208 T16 R5.Sovvertiti i pronostici. Ci si aspettava una grande lotta tra i pretendenti del Campionato, invece la tappa di Sanha fatto vittime illustri, in difficoltà sui fondi sterrati. Si sono ritirati Andreucci e Crugnola, mentre Scandola non è riuscito a tenere il passo dei migliori. Così, i tre piloti che si giocano il campionatoterra hanno svestito i panni da comprimari e hanno indossato quelli dei protagonisti assoluti.Orange1, Campedelli tiene alto il morale. Il pilota romagnolo è stato l'unico a tenere testa agli avversari, ...