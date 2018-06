Italia | da inizio anno sbarcati 16' 566 migranti | -79%

Ciclismo - Campionati Italiani 2018 : orario d’inizio e come vederli in tv. Il programma completo : Oggi (sabato 30 giugno) si svolgeranno i Campionati Italiani 2018 di Ciclismo a Darfo Boario Terme (Brescia). I migliori corridori del Bel Paese si sfideranno per conquistare la maglia tricolore su un tracciato di 233 km, con circuito cittadino da ripetere otto volte. Un’edizione che si preannuncia particolarmente spettacolare, visto che il percorso ricorda quello di una classica con una serie di strappi duri, tra cui l’ultimo di Via Cornaleto ...

Wimbledon 2018 : il sorteggio e gli avversari degli Italiani. Fabio Fognini inizio “soft” contro Daniel - Giorgi-Sevastova - Sonego lucky loser : Comincia ufficialmente lunedì 2 luglio sull’erba di Church Road a Londra il terzo Slam del 2018, senza dubbio il più atteso e ricco di storia: Wimbledon. Quest’oggi si è tenuto il sorteggio del tabellone principale maschile e femminile. L’osservato speciale è il campione in carica Roger Federer che esordirà contro il n.57 del ranking Dusan Lajovic mentre in casa Italia sono 9 gli azzurri nel main draw, essendoci anche Lorenzo ...

LIVE Basket - Italia-Croazia 2018 in DIRETTA : orario d'inizio e su che canale vederla in tv. Il programma completo : DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Credit: Ciamillo

LIVE Basket - Italia-Croazia 2018 in DIRETTA : orario d’inizio e su che canale vederla in tv. Il programma completo : Oggi giovedì 28 giugno si gioca Italia-Croazia, match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2019 di Basket maschile. A Trieste gli azzurri affronteranno la corazzata guidata dai fenomeni NBA Dario Saric e Bojan Bogdanovic, tornati in Nazionale per dare una mano importante ai propri compagni nella corsa verso la rassegna iridata. I ragazzi di Meo Sacchetti cercano una vittoria fondamentale per avvicinarsi alla Cina ma servirà davvero un ...

Italia-Croazia - Qualificazioni Mondiali Basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Torna in campo questa sera l’italBasket per le Qualificazioni ai Mondiali del 2019. A Trieste gli azzurri sfideranno la Croazia in un match che può davvero essere decisivo in ottica futura per entrambe le squadre. Se da una parte c’è l’Italia che punta alla vittoria per avvicinare ulteriormente la rassegna iridata, dall’altra c’è una la Croazia che si gioca tutto in una sola partita, con la qualificazione al Mondiale ormai appesa ad un ...

Pallanuoto femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia-Francia 11-3. Poker Bianconi - ottimo inizio del Setterosa : Inizia bene l’avventura del Setterosa ai Giochi del Mediterraneo: la nazionale italiana di Pallanuoto femminile ha sconfitto all’esordio la Francia per 11-3 e domani sfiderà la Turchia sempre alle 9.30 nella gara che potrebbe spalancare alla nostra selezione le porte verso la finale per l’oro. Un Poker di Bianconi, mattatrice della gara, una doppietta di Picozzi ed una marcatura a testa per Garibotti, Queirolo, Emmolo, Cotti e ...

Italia-Croazia basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : orario d'inizio e su che canale vederla in tv : Giovedì 28 giugno: Ore 20:45 Italia-Croazia, PalaTrieste, Trieste Italia-Croazia: COME vederla IN DIRETTA TV E STREAMING Italia-Croazia sarà trasmessa in tv in diretta esclusiva su Sky Sport 2 HD e ...

Italia-Croazia basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : orario d’inizio e su che canale vederla in tv : Si riapre la finestra dedicata alle Qualificazioni per staccare il pass ai Mondiali di basket 2019 in Cina. La nazionale italiana, che ha già aritmeticamente superato la prima fase, andrà a caccia del punteggio pieno (sarà importante per il turno successivo) nelle prossime sfide contro la Croazia il prossimo 28 giugno e i Paesi Bassi domenica 1 luglio. L’Italbasket sfiderà dunque giovedì prossimo la nazionale bagnata dal mar Adriatico. ...

Volley - Nations League 2018 : oggi Italia-USA (24 giugno). Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : oggi domenica 24 giugno si gioca Italia-USA, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. Al PalaPanini di Modena andrà in scena l’ultima partita della fase preliminare e per gli azzurri sarà anche l’ultimo incontro nel prestigioso torneo internazionale visto che purtroppo non siamo riusciti a qualificarci alla Final Six. I ragazzi di Chicco Blengini scenderanno in campo soltanto per l’onore e per provare a ...

Alexander Dugin : L'Italia è l'inizio della grande rivoluzione populista che cambierà il mondo : E sono idee piuttosto chiare, in paricolare in geopolitica: 'per l'Europa questo è il momento migliore' perché 'oggi ha la possibilità di ritrovare la sua sovranità, il suo ruolo del mondo'. Può ...

Volley - Nations League 2018 : oggi Italia-Francia (23 giugno). Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : oggi sabato 24 giugno si gioca Italia-Francia, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. La storica rivalità andrà in scena al PalaPanini di Modena, gli azzurri scenderanno in campo con l’obiettivo di prendersi lo scalpo di lusso e di regalare una grande gioia al proprio pubblico visto che ormai non abbiamo più possibilità di qualificarci alle Final Six della prestigiosa manifestazione internazionale. L’Italia si ...

Volley - Nations League 2018 : oggi Italia-Russia (22 giugno). Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : oggi venerdì 22 giugno si gioca Italia-Russia, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. Al PalaPanini di Modena andrà in scena una partita cruciale per le ambizioni degli azzurri, costretti a vincere per continuare a rimanere in corsa e sperare nella qualificazione alla Final Six della prestigiosa competizione internazionale. Si preannuncia un incontro molto intenso ed equilibrato, una super sfida a viso aperto tra due delle ...

Volley - Nations League : Italia-Russia. Data - programma - orario d’inizio e tv : come seguire la partita (22 giugno) : Venerdì 22 giugno si gioca Italia-Russia, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. Di fronte al caloroso pubblico del PalaPanini di Modena, gli azzurri vanno a caccia di un’impresa contro i Campioni d’Europa: serve assolutamente una vittoria per continuare a sperare nella qualificazione alla Final Six del prestigioso torneo internazionale. La nostra Nazionale, reduce da due weekend complicati, riabbraccia Ivan ...

Calcio - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia-Marocco. Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Ormai ci siamo. Il torneo di Calcio dei XVIII Giochi del Mediterraneo è prossimo ad avere inizio. Dal 22 al 30 giugno, a Tarragona (Spagna), le selezioni nazionali giovanili di dieci Paesi si confronteranno per contendersi il titolo. Questo l’elenco delle partecipanti: Bosnia, Francia, Grecia, Italia, Macedonia, Spagna (Paese ospitante), Turchia, per il Vecchio Continente; Algeria, Libia e Marocco per l’Africa. L’Italia vorrà ...