Iscrizioni Serie C | la Juve Stabia presenta domanda ma senza fideiussione

calcioweb.eu

: Iscrizioni #SerieC, la #JuveStabia presenta domanda ma senza fideiussione - CalcioWeb : Iscrizioni #SerieC, la #JuveStabia presenta domanda ma senza fideiussione - torinosportiva : Chiuse le iscrizioni ai campionati di serie A di volley per la stagione 2018/2019 - NewsTuttoC : LIVE TC - Ultime ore per le iscrizioni in Serie C. Le società già iscritte -

(Di sabato 30 giugno 2018)C – S.S.informa che questa mattina hato presso gli uffici della Lega italiana calcio professionistico la documentazione necessaria all’iscrizione per il campionato di Lega Pro 2018/19, mancante tuttavia della necessariache, come già segnalato, non saràta dall’attuale proprietà. Per sanare questa inadempienza, fondamentale ai fini della partecipazione al prossimo campionato, ci sono circa 10 giorni a disposizione. S.S.auspica che in questo breve lasso di tempo si possano concretizzare iniziative volte al passaggio della società a investitori realmente interessati, che possano garantire la sopravvivenza della squadra di calcio a Castellammare di.L'articoloC, lamaCalcioWeb.