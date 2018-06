Io Renatino e Lapo | quanta Roma da raccontare

huffingtonpost

(Di sabato 30 giugno 2018) Il pellegrinaggio che non t'aspetti non ha niente di sacro, anzi. E' l'omaggio deini al Bar Calisto, ultimo domicilio conosciuto di una Trastevere sparita qualche decennio fa. Un luogo sospeso tra Sant'Egidio e la casa dove nacque Alberto Sordi. Identità sfumate di cui è rimasta qua e là qualche traccia, una targa, uno squarcio o un bar, appunto. Per la Questura, che ne ha ordinato tre giorni di chiusura, è un ritrovo di pregiudicati, una fonte di disturbo per la quiete pubblica. Movida fuori controllo. Per almeno tre generazioni San Calisto è zona franca, isola più o meno felice tra l'avanzare selvaggio dei tavolini e i nuovi kebbabari. Muretto dove sostare. Gelato, caffè con panna e birra hanno un sapore low cost. Un cono 1 euro, l'espresso 80 centesimi, un Peroncino 1,20, servizio ai tavoli compreso.Processione notturnaAncora a ...