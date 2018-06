Invatec Medtronic | Furlan | è eccellenza italiana | chiusura inaccettabile

meteoweb.eu

(Di sabato 30 giugno 2018) Roma, 30 giu. (AdnKronos) – ‘Ladelle due aziendedi Torbole Casaglia e Roncadelle, in provincia di Brescia, e’. Non si possono trattare i lavoratori solo come un costo. E’ in gioco il destino di centinaia di famiglie. L’azienda ha il dovere di confrontarsi con il sindacato per trovare una soluzione’. Lo afferma Annamaria, segretaria generale della Cisl, esprimendo la sua vicinanza ai 314 tra lavoratrici e lavoratori che sono in presidio permanente davanti ai cancelli delle due unita’ produttive oramai da circa 15 giorni. ‘La decisione dirisulta ancora piu’ inammissibile – denuncia– considerando che lanon e’ una azienda in crisi: la cessazione delle sue attivita’, infatti, risponde a una logica della compagnia di delocalizzazione delle ...