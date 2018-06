Interrogativi in vista summit Usa-Mosca

Fatal error: Uncaught exception 'Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuthException' with message 'Couldn't resolve host 'api.twitter.com'' in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php:427 Stack trace: #0 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(353): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->request('https://api.twi...', 'GET', 'Authorization: ...', Array) #1 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(324): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->oAuthRequest('https://api.twi...', 'GET', Array) #2 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(179): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->http('GET', 'https://api.twi...', 'search/tweets', Array) #3 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/search.php(22): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->get('search/tweets', Array) #4 {main} thrown in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php on line 427

Trump non esclude di riconoscere l'annessione russa della Crimea quando incontrerà il capo del Cremlino, Putin, a Helsinki, il prossimo 16 luglio. "Vedremo", ha risposto ai cronisti mentre era a bordo dell'Air Force One diretto in New Jersey dove trascorrerà il fine settimana. Solo due giorni fa, il consigliere per la sicurezza nazionale di Trump, John Bolton, aveva dichiarato che gli Usa non accetteranno l'annessione unilaterale della Crimea.(Di sabato 30 giugno 2018)