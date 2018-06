Inter vicina a Politano | come può cambiare la squadra di Spalletti passando al

Mercato Inter - possibile un altro affare 'alla Nainggolan' : Politano si avvicina (RUMORS) : L'Inter non ha intenzione di fermarsi in questa sessione di CalcioMercato. Dopo l'arrivo di Radja Nainggolan, la societa' di Suning vuole accontentare a tutti i costi, con validi acquisti, il suo allenatore Luciano Spalletti. L'obiettivo è quello di rimpolpare diverse zone del campo per avere un organico che possa affrontare al meglio la prossima edizione della Champions League. L'arrivo del centrocampista belga [VIDEO] è stato accolto con ...

Inter - Politano si avvicina. Juventus - visite mediche per Cancelo. Lainer-Napoli : L'Inter ufficializza Nainggolan , accelera per Politano , senza trascurare Malcom e gli obiettivi a centrocampo: Dembélé e Carvalho. Ieri, il ds Ausilio ha fatto un nuovo punto di calciomercato e ...

Brozovic : 'L'Inter vicina alla Juve - con due rinforzi azzeriamo il gap' : MILANO - 'Basta con il dominio-Juventus. Due o tre rinforzi e ci siamo'. Se Luciano Spalletti ha preferito trincerarsi sull'argomento, derubricando la parola scudetto alla voce 'sogni quasi ...

Inter harakiri - Lazio vicina alla Champions - Milan per l'Europa : ... il primo è reduce dalla bruciante sconfitta contro la Juve e rischia di chiudere la stagione in modo del tutto fallimentare, il secondo ha infiammato la conferenza stampa con un attacco al mondo ...

UDINESE Inter 0-4/ Video - Icardi trascina i nerazzurri : Champions League più vicina : Video UDINESE INTER (0-4): highlights e gol della partita di Serie A per la 36^ giornata. Pieno trionfo dei nerazzurri con Ranocchia, Rafinha, Icardi e Borja Valero.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 14:45:00 GMT)