Inter | ufficiale | Nagatomo ceduto ala Galatasaray

Inter - ufficiale l’addio di Nagatomo : ha firmato col Galatasaray : Nagatomo ha firmato col Galatasaray , il terzino giapponese impegnato ai Mondiali lascerà dunque l’ Inter dopo 8 stagioni L’ Inter ha annunciato “di aver trovato un accordo con il Galatasaray per il trasferimento a titolo definitivo di Yuto Nagatomo “. Dopo 8 stagioni, 213 presenze e 13 gol con i colori nerazzurri, il difensore giapponese si prepara a vivere una nuova avventura in Turchia; “a lui il ringraziamento ...

POLITANO ALL' Inter / Calciomercato - visite mediche superate : domani l'annuncio ufficiale : POLITANO ALL'INTER , 20 milioni e Odgaard contropartita: la trattativa con il Sassuolo accelera, possibili novità a breve. Nel pomeriggio le visite mediche . Giugno memorabile per Matteo...(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 23:11:00 GMT)

Calciomercato Atalanta - ufficiale Bettella dall' Inter : MILANO - L' Atalanta annuncia ufficialmente Davide Bettella . Per il difensore classe 2000, grande protagonista nella Primavera dell' Inter campione d'Italia di Stefano Vecchi , la società di Percassi ...

Inter - Nainggolan ufficiale : contratto fino al 2022 : Il belga: "I nerazzurri mi hanno fatto sentire importante, cosa che a Roma avevo perso. Non mi aspettavo un'accoglienza così calorosa, sono contento di ritrovare Spalletti"

Inter - Nainggolan ufficiale : contratto fino al 2022 : MILANO - La trattativa è stata relativamente veloce e il primo impatto con la sua nuova realtà è stato forte, con i tifosi impazziti e corsi ad abbacciarlo prima assediando l'hotel in cui ha ...

Inter - UFFICIALE Nainggolan. Intanto Rafinha : “Pensavo di rimanere - ma…” : Rafinha- L’Inter ha ufficializzato l’arrivo di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga arriva in nerazzurro per 24 milioni di euro più Santon e Zaniolo. Intanto, Rafinha si sfoga. Delusione e rammarico per il momentaneo mancato riscatto da parte dell’Inter. “PENSAVO DI RIMARE” Ecco le parole del centrocampista nerazzurro riportate da “SportMediaset”: “Quella all’Inter è stata ...