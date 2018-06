Inghilterra | bimba muore per un cerotto antidolorifico

meteoweb.eu

(Di sabato 30 giugno 2018) Tragedia in, a St Austelle, dove unadi soli 15 mesi, Amelia Cooper, è stata trovata senza vita nel suo lettino. La piccola sarebbe morta a causa di un’intossicazione da Fentanyl, noto analgesico oppioide sintetico, pur non essendone apparentemente venuta a contatto. La piccola ha manifestato convulsioni ed un rapido abbassamento della pressione sanguigna: le successive analisi hanno rivelato la presenza del Fentanyl nel corpo della bambina, in quantità molto elevata, tanto da riuscire a uccidere anche un adulto. Immediate le indagini: una delle prime ipotesi, nonché la più probabile, è quella di una fatale disattenzione della madre, come spiega il Sun. La donna sembrerebbe infatti aver applicato un, proprio a base di Fentanyl, sotto il pigiama. Probabilmente senza rendersene conto, prendendo in braccio o nell’atto di abbracciare la ...