India - suora accusa il vescovo di stupro. Lui l’ha denunciata per tentativo di ricatto : La madre superiora di un convento di suore ha presentato presso un commissariato di polizia dello Stato del Kerala, in India, una denuncia per violenze sessuali contro il vescovo cattolico Franco Mulakkal. Il religioso avrebbe abusato di lei 14 volte. Lui intanto la accusa di tentativo di ricatto.Continua a leggere