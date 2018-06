India | madre superiora accusa vescovo Mulakkal di stupro in Kerala

India - la chiamano la “madre che abbraccia” : ha toccato oltre 32 milioni di persone : India, la chiamano la “madre che abbraccia”: ha toccato oltre 32 milioni di persone La chiamano Mahatma, come Gandhi, ma lei preferisce essere conosciuta come Amma Mata, “madre Mata”. Ha fedeli in tutto il mondo, dall’Autralia alla Svizzera Continua a leggere L'articolo India, la chiamano la “madre che abbraccia”: ha toccato oltre 32 milioni di persone proviene da NewsGo.