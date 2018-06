sportfair

: Incredibile Sampaoli: 'dimissioni dall'Argentina? Non ci penso neanche' - Sport_Fair : Incredibile Sampaoli: 'dimissioni dall'Argentina? Non ci penso neanche' - Sport_Fair : Incredibile Sampaoli: 'dimissioni dall'Argentina? Non ci penso neanche' - Paolo885 : Finisce qui passa la #Francia 4-3 con brivido finale occasione #arg per arrivare all’incredibile pari ma la palla V… -

(Di sabato 30 giugno 2018)sembra non voler lasciare la panchina della Nazionale argentina,quanto dichiarato in conferenza stampa “Non prendo neanche in considerazione la possibilità di farmi da parte”. Esordisce così il ctin conferenza stampa, lasciando tutti di stucco. Il tecnico dell’Argentina è il primo imputato dopo il flop clamoroso della Nazionale, ma per il momento sembra non voler abbandonare la propria panchina. L’Albiceleste è caduta sotto i colpi della Francia, dopo aver barcollato già nella fase a gironi spuntandola negli ultimi minuti della terza gara. I giornali argentini chiedono già la testa di, se non saranno dimissioni, sarà esonero.L'articolo: “dimissioni dall’Argentina? Non cineanche” SPORTFAIR.