Incendi | in Toscana scatta il divieto di accensione fuochi

(Di sabato 30 giugno 2018) Dall’1 luglio al 31 agostoin tutta lailassoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali. E’ vietata inoltre qualsiasidi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all’interno delle aree attrezzate. Anche in questi casi, informa la Regione, vanno comunque osservate le prescrizioni del regolamento forestale. La mancata osservanza delcomporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni in materia. Ancora la Regione invita chiunque avvistasse o si trovasse nei pressi di focolai dio a segnalarlo al numero verde 800.425.425 della sala operativa regionale antboschivi. Si ricorda poi che, con l’entrata in vigore delle modifiche al regolamento forestale adeguato alla normativa nazionale, sono state eliminate le ...