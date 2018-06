In Puglia una kermesse dell' Italia che non cede

Maltempo - Unaprol : in Puglia danni per 120 milioni di euro agli uliveti : Settimana drammatica per l’agricoltura pugliese, colpita da bombe d’acqua e violente grandinate, con chicchi record per dimensioni e peso: è l’allarme lanciato dall’Unione nazionale tra le associazioni di produttori di olive (Unaprol). Attualmente sono in corso gli accertamenti per valutare l’entità dei danni al settore olivicolo, già duramente provato dalle gelate di febbraio che hanno gravemente compromesso lo stato vegetativo di ...

La Seu torna a far paura in Puglia : morta una bambina di 13 mesi a Bari : Una vita, una tenera vita apertasi e chiusasi nell'arco di 13 mesi. Non ce l'ha fatta, ieri pomeriggio la bimba di Lucera (un Comune in provincia di Foggia) ricoverata nei giorni scorsi nell'ospedale pediatrico 'Giovanni XXIII' di Bari a causa della sindrome emolitico uremica (la Seu). Le sue condizioni si erano aggravate con la comparsa della febbre alta. La Asl di Foggia ha attivato l'Unità di crisi composta dagli specialisti dei servizi ...

BRINDISI E BARLETTA - RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2018/ Puglia - molti ballottaggi nel Barese : Cannito sindaco : ELEZIONI COMUNALI 2018, RISULTATI BARLETTA, BRINDISI e tutti i 45 Comuni della Puglia: Amministrative, candidati sindaco e sondaggi. Ultime notizie: ballottaggi diffusi, Cannito sindaco(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 14:10:00 GMT)

Barletta e Brindisi - Risultati Elezioni Comunali 2018/ Puglia : Cannito sindaco - ballottaggio Cavalera-Rossi : Elezioni Comunali 2018, Risultati Puglia, Brindisi e tutti i 45 Comuni della Puglia: Amministrative, candidati sindaco e sondaggi. Ultime notizie e come si vota(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 10:00:00 GMT)

BRINDISI E BARLETTA - RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2018/ Dati reali Puglia : Cannito verso la vittoria : ELEZIONI COMUNALI 2018, RISULTATI Puglia, BRINDISI e tutti i 45 Comuni della Puglia: Amministrative, candiDati sindaco e sondaggi. Ultime notizie e come si vota(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 07:48:00 GMT)

Brindisi e Barletta - Risultati Elezioni Comunali 2018/ Dati reali Puglia : Bisceglie verso il ballottaggio : Elezioni Comunali 2018, Risultati Puglia, Brindisi e tutti i 45 Comuni della Puglia: Amministrative, candiDati sindaco e sondaggi. Ultime notizie e come si vota(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 00:45:00 GMT)

Puglia - risultati Barletta - Bisceglie - Brindisi e Monopoli/ Elezioni Comunali 2018 : verso i sindaci eletti : Elezioni Comunali 2018, risultati Puglia, Brindisi e tutti i 45 Comuni della Puglia: Amministrative, candidati sindaco e sondaggi. Ultime notizie e come si vota(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 08:30:00 GMT)

Speleologia subacquea - una risorsa per la Puglia Gli "speleonauti" approdano a Bari : ... perché oltre ad essere un'attività emozionante se praticata in sicurezza, ha anche una grande utilità pubblica se utilizzata come strumento al servizio della scienza e della società, basti pensare ...

Assalti ai tir in Puglia - sgominata una banda - : Blitz dei carabinieri ad Andria, Bari, Bitonto e Cerignola. Nel mirino un gruppo criminale autore di numerosi reati ai danni di autotrasportatori

Andria DIRITTINTOUR : in giro per la Puglia per una città a misura di bambino : ... ; • l'organizzazione di "forum-mini consulte" di bambini/e e ragazzi/e con amministratori pubblici e rappresentanti delle associazioni territoriali, del mondo della cultura; • l'attività di ...

In Puglia una settimana per celebrare la biodiversità : ... con Enti di ricerca, Università e Associazioni, nella ricerca e nello studio delle specie autoctone, come asset strategico di tutela e valorizzazione della nostra economia agricola. Una strategia ...

In Puglia il primo spazioporto : lo scalo di Taranto-Grottaglie diventerà “una piccola base spaziale” : L’aeroporto di Taranto-Grottaglie potrà diventare uno scalo per i voli spaziali suborbitali entro il 2020, secondo quanto deciso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, incaricando l’Ente nazionale per l’aviazione civile di attuare tutte le azioni necessarie per l’attivazione. “Si apre la prospettiva seria di una ricerca industriale a scala internazionale per trovare un soggetto industriale e invitarlo a ...

Rifiuti in Puglia provenienti da Roma : La nostra regione è una discarica a cielo aperto? : Il business dei Rifiuti fa gola a molti Anche secondo Sergio N., 36 anni, «Ritirare i Rifiuti di altre regioni o paesi potrebbe essere importante per l'economia pugliese. Sicuramente il ritiro va ben ...

“È successo così”. Ma la sua versione non convince - è giallo a Bari. Vittima una turista americana di 65 anni in vacanza in Puglia con il marito : La chiamata con la richiesta di aiuto è partita poco dopo le 7.30. I soccorsi hanno impiegato poco meno di 10 minuti ad arrivare sul posto ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La Vittima era una turista americana di 65 anni in vacanza a Bari. In casa con lei il marito che, secondo le ultime ricostruzioni, avrebbe chiamato i soccorsi. Potrebbe trattarsi di una morte naturale ma sono in corso i rilievi del medico legale ...