In Cina vivere senza WeChat è complicato

Vivere sotto scorta non è affasCinante - è solo una condanna che fa soffrire e ti rende solo : Vivere sotto scorta non significa farsi accompagnare e nemmeno saltare la coda: Vivere sotto scorta significa comprimere i tuoi affetti in un angolo, come un bonsai, per non lasciarlo in pasto agli altri. Significa perdere il diritto di cittadinanza nel Paese della normalità. La scorta è un tarlo. Un tarlo col quale convivi per difenderti ma che intanto cresce mangiando la tua solitudine.