huffingtonpost

: altra fregatura #UE, non abbiamo ottenuto nulla e continuiamo a dire di SI, non veto sulle sanzioni alla #Russia, n… - GArtibani : altra fregatura #UE, non abbiamo ottenuto nulla e continuiamo a dire di SI, non veto sulle sanzioni alla #Russia, n… - HuffPostItalia : Il veto sulle conclusioni del Consiglio Ue sarebbe stato sacrosanto - calzelunghe17 : RT @markorusso69: Ooopsone! L’Italia avrebbe fatto benissimo a porre il veto sulle sanzioni ... -

(Di sabato 30 giugno 2018) Stavolta una inutile notte insonne colpisce me e non perché stia negoziando alcunché ma perché sono veramente furente e molto preoccupata.Non era forse meglio di tenere il punto ed essere pronti a non approvaredel tutto agli antipodi con non solo i nostri interessi, ma anche quelli di una riforma sostenibile ed equa del regolamento di Dublino e del rafforzamento del diritto di asilo europeo? Quindi per ragioni diverse rispetto a quelle di Salvini e compagni, che hanno messo l'Italia in una condizione peggiore rispetto a quella di prima, perché diventa molto più difficile stabilire un "obbligo" una regola europea che si impone a tutti anche ai recalcitranti, con sanzioni per chi, magari incassando miliardi di fondi EU, si rifiuta di applicare regole, dall'obbligo di fornire protezione internazionale a quello di condividere una parte dei ...