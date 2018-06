“Il vestito della vendetta” Ecco come e perché Lady Diana lasciò il mondo senza fiato

caffeinamagazine

(Di sabato 30 giugno 2018) “llvendetta”. È passato alla storia (moda) così, con questa definizione, l’abito cheindossò esattamente 24 anni fa. Era il 29 giugno 1994 e, ricorda l’Huffington Post, quando la principessa arrivò all’evento annuale di raccolta fondi di Vanity Fair per la Serpentine Gallery all’Hyde Park di Londra rimasero tutti a bocca aperta. E il giorno dopo le foto dicon quell’abito finirono in prima pagina su tutti i giornali. Motivo? La stessa sera dell’evento di Vanity, il principe Carlo in un’intervista televisiva andata in onda in prima serata rivelava di aver traditocon Camilla. Per questo il look difece scalpore. “Era la prima volta che la gente incontrava la ‘nuova’, quella che non aveva bisognofamiglia reale e, soprattutto, del principe Carlo ...